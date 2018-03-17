Хакеры слили обнаженные фото невесты принца Гарри

Хакеры Celeb Jihad, специализирующиеся на публикации интимных фото звезд, выложили на своем сайте запись с обнаженной Меган Маркл, актрисой и невестой британского принца Гарри.

В ролике актриса появляется перед камерой топлесс, судя по кадрам, съемка происходит на каком-то пляже. На сайте Celeb Jihad также выложены скриншоты с ролика.

Принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба назначена на 19 мая 2018-го.