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20:09 (мск), источник: ivbg.ru

Северное сияние в Ленобласти попало на фотографии петербуржцев

В Ленобласти в ночь с 16 на 17 марта можно было вновь лицезреть северное сияние.

Фотографии, которые были сделаны у берегов Ладожского озера и в Выборгском районе, по традиции опубликованы в паблике «Охотники за сиянием».

Сияние в Выборгском районе запечатлел Анатолий Дошин:

У берегов Ладоги сияние улыбнулось в объектив другого фотографа из Петербурга, который уже неоднократно ловил красивое природное явление.

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