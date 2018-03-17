Северное сияние в Ленобласти попало на фотографии петербуржцев
В Ленобласти в ночь с 16 на 17 марта можно было вновь лицезреть северное сияние.
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В Ленобласти в ночь с 16 на 17 марта можно было вновь лицезреть северное сияние.
Фотографии, которые были сделаны у берегов Ладожского озера и в Выборгском районе, по традиции опубликованы в паблике «Охотники за сиянием».
Сияние в Выборгском районе запечатлел Анатолий Дошин:
У берегов Ладоги сияние улыбнулось в объектив другого фотографа из Петербурга, который уже неоднократно ловил красивое природное явление.
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