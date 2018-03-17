В Петербурге выбрали нового президента котов

Источник: Комсомольская правда

Северная, культурная, твоя. Это все о Петербурге, который к тому же — котостолица страны. Ведь только здесь, у нас, есть Республика кошек и котов. Обитателей этой страны каждый уважающий себя кошатник знает «в лицо». А сегодня здесь выбрали нового президента — прежний, вальяжный красавец Жан Батист Мишель Валлен Деламот наконец-то обрел семью и досрочно покинул свой пост.

В гонке участвовало девять кандидатов, среди которых были две дамы. Выборы проходили в два этапа. На первом голосовали гости Республики кошек — рублем. Во второй прошли те кандидаты, кто собрал наибольшее количество денег на свою предвыборную программу. Ими оказались невский маскарадный кот Лучезар, мейн-кун Хемингуэй и тойгер Поль Сезанн.