В Петербурге выбрали нового президента котов
В гонке участвовало девять кандидатов, среди которых — две дамы.
В гонке участвовало девять кандидатов, среди которых — две дамы.
Северная, культурная, твоя. Это все о Петербурге, который к тому же — котостолица страны. Ведь только здесь, у нас, есть Республика кошек и котов. Обитателей этой страны каждый уважающий себя кошатник знает «в лицо». А сегодня здесь выбрали нового президента — прежний, вальяжный красавец Жан Батист Мишель Валлен Деламот
В гонке участвовало девять кандидатов, среди которых были две дамы. Выборы проходили в два этапа. На первом голосовали гости Республики кошек — рублем. Во второй прошли те кандидаты, кто собрал наибольшее количество денег на свою предвыборную программу. Ими оказались невский маскарадный кот Лучезар,
Из этой троицы республиканцы выбрали главу. Им стал Поль Сезанн, набравший 14 голосов. Его соперники набрали по пять голосов. Кстати, один из пунктов предвыборной программы тойгера — открытие Республики котят. Жизнь ее обитателей будут транслировать в соцсети в прямом эфире. А каждую неделю
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