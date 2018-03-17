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17 марта, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 18 марта

Pавтра по всей стране ожидаются снегопады. Ветер северо-восточный, слабый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 57% 756 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках термометры покажут пять градусов мороза. В Бельцах — минус четыре. Минус три будет в Оргееве. В Тирасполе — минус два. В Леове — минус один. Около нуля ожидается в Комрате и Кагуле.

В столице ночью температура воздуха опустится до пяти градусов мороза. Днем ожидается минус два. В ближайшее время осадки продолжатся, а днем — около нуля.


Завтра на большей части территории Европы пасмурно. В Риме воздух прогреется до плюс 13. На градус меньше — в Мадриде. Плюс четыре ожидается в Париже. Один градус тепла покажут термометры в Лондоне и Берлине.

В Вене плюс один, на градус больше будет в Будапеште. Минус один ожидается в Варшаве. В столице Чехии столбики термометров опустятся до трех градусов мороза.

В Афинах дожди и плюс 20. До 23 градусов прогреется воздух в Анкаре. В Бухаресте — плюс девять. До минус восьми градусов ожилается в Киеве. В российской столице солнечно и пять градусов мороза.

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