Прогноз погоды на 18 марта

В Бричанах и Сороках термометры покажут пять градусов мороза. В Бельцах — минус четыре. Минус три будет в Оргееве. В Тирасполе — минус два. В Леове — минус один. Около нуля ожидается в Комрате и Кагуле.



Завтра на большей части территории Европы пасмурно. В Риме воздух прогреется до плюс 13. На градус меньше — в Мадриде. Плюс четыре ожидается в Париже. Один градус тепла покажут термометры в Лондоне и Берлине.



В Вене плюс один, на градус больше будет в Будапеште. Минус один ожидается в Варшаве. В столице Чехии столбики термометров опустятся до трех градусов мороза.



В Афинах дожди и плюс 20. До 23 градусов прогреется воздух в Анкаре. В Бухаресте — плюс девять. До минус восьми градусов ожилается в Киеве. В российской столице солнечно и пять градусов мороза.