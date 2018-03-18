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14:14 (мск), источник: Популярная механика

Космическая радиация становится с каждым годом все опаснее

Новое исследование ученых из университета Нью-Гемпшира показало, что воздействие космической радиации гораздо выше, чем полагалось ранее, и это может иметь серьезные последствия как для космонавтов, так и для спутников.

Источник: Популярная механика

В своем исследовании, опубликованном в журнале Space Weather, ученые показали, что уровень радиации от галактических космических лучей (ГКЛ) поднимается все быстрее и, судя по всему, их интенсивность скоро превысит все показатели за всё время наблюдений. Астронавты без защиты могут испытывать острые симптомы радиационного заражения, а также им грозят долгосрочные проблемы со здоровьем, вроде рака и повреждения внутренних органов, таких как сердце, мозг и ЦНС.

Еще в 2014 году эта же команда предсказывала, что уровень радиации поднимется на 20% на отрезке между одним солнечным минимумом и следующим за ним. Четыре года спустя их новейшее исследование показывает, что прогнозы оказались скромными, и реальный уровень превышен на 30%.

Данные с Лунного орбитального зонда показывают, что радиация галактических космических лучей поднимается быстрее, чем предсказывалось раньше. Исследователи в качестве одной из причин такого явления называют аномальное снижение солнечной активности за последние годы. При активности Солнца часто возникают солнечные пятна, которые усиливают магнитное поле звезды. Потом оно с помощью солнечного ветра отклоняет ГКЛ — и таким образом, снижает общий уровень космической радиации.

Обычно солнечная активность убывает и возрастает по циклам длиной в 11 лет, когда 6−8 лет солнечная активность минимальна, а потом 3−4 года звезда более активна. Но с 2006 года наступил самый длинный период минимальной солнечной активности, когда-либо зафиксированный за всю историю наблюдений.

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