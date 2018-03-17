Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымские татары поставили ультиматум правительству Киева
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Бывшая жена Резо Гигинеишвили обвинила режиссера в том, что он забыл дочку
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
Блейк Лайвли пришла на модную презентацию в плюшевом костюме
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Крымчане ушли от конфликта на своей же территории – СМИ
Британия отреагировала на ответные меры России
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
Блейк Лайвли пришла на модную презентацию в плюшевом костюме
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Венере Милосской сделали протезы
22:48 (мск), источник: РИА Новости

В розовом цвете: NASA опубликовало фото бури на Юпитере

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию бури на Юпитере, сделанную автоматической межпланетной станцией Juno.

Источник: NASA

На снимке запечатлен шторм, бушующий на северном полушарии планеты.

​Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближения Juno с Юпитером. Аппарат находился примерно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.

Ученые-любители обработали сделанный межпланетной станцией снимок с помощью фоторедактора, благодаря чему облачные пики окрасились в розовый цвет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 'Мы не думали, что нас будут убивать. Мы же полностью им подчинились'
Порошенко поставили ультиматум по Крыму
Минобороны: США готовятся к ракетным ударам по Сирии
Российские ученые уничтожили созданный ими астероид
В России началось голосование на выборах президента
Великобритания стала основным покупателем облигаций России
США приняли на вооружение новую атомную подлодку
Пранкеры разыграли правозащитницу от имени главы Верховной Рады
Откуда у Хью Джекмана такое накачанное тело (видео)
Спорт
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану Красно-белые обыграли «Рубин», несмотря на ужасное поле и 16-градусный мороз
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Алла Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой Юлия Самойлова уже второй год готовится к поездке на «Евровидение». День икс приближается, поэтому предлагаем вспомнить
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь