В розовом цвете: NASA опубликовало фото бури на Юпитере
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию бури на Юпитере, сделанную автоматической межпланетной станцией Juno.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию бури на Юпитере, сделанную автоматической межпланетной станцией Juno.
На снимке запечатлен шторм, бушующий на северном полушарии планеты.
Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближения Juno с Юпитером. Аппарат находился примерно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.
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