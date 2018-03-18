У Альвареса большое преимущество перед Головкиным — Чавес-старший
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Легендарный мексиканский чемпион Хулио Сесар
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Легендарный мексиканский чемпион Хулио Сесар
Напомним, что первый бой в сентябре прошлого года боксёры свели вничью.
«Я думаю, у Канело есть большое преимущество благодаря молодости и физической силе. Ему просто нужно приспособиться (к сопернику), более качественно выигрывать раунды, больше комбинировать. И тогда, я полагаю, у него есть всё для победы», — сказал
6 марта стало известно о положительном
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