У Альвареса большое преимущество перед Головкиным — Чавес-старший

«Я думаю, у Канело есть большое преимущество благодаря молодости и физической силе. Ему просто нужно приспособиться (к сопернику), более качественно выигрывать раунды, больше комбинировать. И тогда, я полагаю, у него есть всё для победы», — сказал Чавес-старший.