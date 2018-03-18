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01:22 (мск), источник: Kazinform

У Альвареса большое преимущество перед Головкиным — Чавес-старший

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Легендарный мексиканский чемпион Хулио Сесар Чавес-старший предвидит победу своего молодого звёздного соотечественника Канело Альвареса (49−1−2, 34 КО) в предстоящем реванше с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), который состоится 5 мая в Лас-Вегасе (США), передает СИА «SPORTINFORM».

Напомним, что первый бой в сентябре прошлого года боксёры свели вничью.

«Я думаю, у Канело есть большое преимущество благодаря молодости и физической силе. Ему просто нужно приспособиться (к сопернику), более качественно выигрывать раунды, больше комбинировать. И тогда, я полагаю, у него есть всё для победы», — сказал Чавес-старший.

6 марта стало известно о положительном допинг-тесте Альвареса на стероид кленбутерол. Однако, три последних теста следов допинга в анализах Канело не выявили.

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