Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой с Маркл

«В голове Гарри никогда не было вопроса о подписании брачного контракта», — цитирует газета Daily Mail источник, близкий к королевской судьбе. Издание сообщает, что королевский двор оказывал давление на принца, чтобы тот подписал контракт, обезопасив таким образом свое состояние в £30 млн (2 млрд 400 млн рублей).