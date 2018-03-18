Приморские робототехники оказались одними из лучших в Азии ...

Команда робототехников из Приморья заняла третье место в открытом Чемпионате Азии по подводной робототехнике Singapore AUV Challenge. Финал соревнований прошел в Сингапурском политехническом университете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Разработчики Дальневосточного федерального университета и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук боролись за победу с представителями девяти стран Бангладеш, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Пакистана, Сингапура, Таиланда и Шри-Ланки. Сборная стала единственным представителем России на соревнованиях. В состав команды вошли студенты и аспиранты ДВФУ Максим Спорышев, Иван Чемезов, Андрей Махлярчук, Александра Жихарева и Никита Утин, а также аспирант ИПМТ ДВО РАН Григорий Елисеенко.

Как рассказали участники, в финале робот Junior успешно справился с двумя испытаниями из четырёх и принес сборной ДВФУ и ДВО РАН «бронзу». Без связи с человеком, используя машинное зрение, аппарат преодолел дистанцию в воде, прошел в ворота и нашел специальный подводный маяк.

«К азиатскому чемпионату мы оборудовали аппарат новым компьютерным зрением и дополнительными системами навигации. В планах на будущее создание принципиально нового робота, который точно удивит соперников и не оставит им ни одного шанса на победу», поделился капитан сборной Максим Спорышев.