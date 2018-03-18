Приморские робототехники оказались одними из лучших в Азии
Они принесли России «бронзу» открытого Чемпионата региона.
Они принесли России «бронзу» открытого Чемпионата региона.
Команда робототехников из Приморья заняла третье место в открытом Чемпионате Азии по подводной робототехнике Singapore AUV Challenge. Финал соревнований прошел в Сингапурском политехническом университете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Разработчики Дальневосточного федерального университета и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук боролись за победу с представителями девяти стран Бангладеш, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Пакистана, Сингапура, Таиланда и
«К азиатскому чемпионату мы оборудовали аппарат новым компьютерным зрением и дополнительными системами навигации. В планах на будущее создание принципиально нового робота, который точно удивит соперников и не оставит им ни одного шанса на победу», поделился капитан сборной Максим Спорышев.
По словам участников команды ДВФУ, обновленный аппарат будет готов к следующим соревнованиям всемирному турниру RoboSub в США в августе 2018 года. Новый робот будет отличаться системой гидроакустики и другим подходом к машинному зрению разработчики планируют использовать стереопару, которая послужит и для распознавания объектов, и для оптимизации работы системы навигации.
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