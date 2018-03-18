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01:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Погода порадует приморцев, но не везде

В воскресенье, 18 марта, на севере Приморского края возможен небольшой снег, об этом DEITA. RU сообщили в Примгидромете.

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Источник: ДЕЙТА

В целом на территории края ожидается теплая погода. Температура повысится до плюс 7−12 градусов, и только на севере сохранятся несерьезные морозы. Здесь воздух выхолодится до минус трех градусов. Ветер западный, северо-западный, от умеренного до сильного. Скорость его может достигать 14 метров в секунду.

Во Владивостоке в воскресенье, 18 марта, без осадков. Днем тепло, до плюс девяти. Ветер юго-западный и западный, от умеренного до сильного. Утром возможен туман.

Екатерина Лапкина.

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