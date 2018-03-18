Погода порадует приморцев, но не везде
В воскресенье, 18 марта, на севере Приморского края возможен небольшой снег, об этом DEITA. RU сообщили в Примгидромете.
В воскресенье, 18 марта, на севере Приморского края возможен небольшой снег, об этом DEITA. RU сообщили в Примгидромете.
В целом на территории края ожидается теплая погода. Температура повысится до плюс 7−12 градусов, и только на севере сохранятся несерьезные морозы. Здесь воздух выхолодится до минус трех градусов. Ветер западный,
Во Владивостоке в воскресенье, 18 марта, без осадков. Днем тепло, до плюс девяти. Ветер
Екатерина Лапкина.
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