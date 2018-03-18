Погода порадует приморцев, но не везде

В целом на территории края ожидается теплая погода. Температура повысится до плюс 7−12 градусов, и только на севере сохранятся несерьезные морозы. Здесь воздух выхолодится до минус трех градусов. Ветер западный, северо-западный, от умеренного до сильного. Скорость его может достигать 14 метров в секунду.