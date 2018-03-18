Год добровольца официально открыт в Приморье
Волонтеры помогают в проведении крупнейших мероприятий.
Волонтеры помогают в проведении крупнейших мероприятий.
Первое мероприятие в рамках Года добровольца состоялось в Приморье в Центре содействия развитию молодежи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Волонтеры Приморья будут работать на таких мероприятиях как Тихоокеанский туристский форум, выставка PITE, Медиасаммит, праздник выпускников «Крылья Востока», Морской салон, Восточный экономический форум, Международная парусная регата, Международный турнир по дзюдо, сельскохозяйственная выставка «Дальневосточное поле и многие другие», сообщили в ведомстве.
Во время мероприятия также наградили активистов волонтёрского движения. Благодарственные письма за лучшие волонтерские проекты получили: волонтерская организация «Мастерская счастья», Приморское региональное отделение «Волонтеров-медиков», Корпус волонтеров Находки, Центр волонтеров ВГУЭС, Центр подготовки волонтеров ДВФУ, школьная волонтерская организация «ДоброШтаб», молодежный совет Дальнереченского городского округа, Общественное движение «Поиск пропавших детей — Приморский край» и другие.
Напомним, волонтерское движение является одним из крупнейших молодежных движений в Приморском крае и охватывает около 10 тысяч человек. Добровольцы регулярно принимают участие в социальных, экологических и патриотических акциях, а также помогают в проведении крупнейших мероприятий как на территории края, так и на территории страны.
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