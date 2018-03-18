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02:37 (мск), источник: РИА Новости

Цискаридзе проголосовал на президентских выборах в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Артеме в Приморском крае.

Источник: РИА Новости

«В моем поколении все заинтересовались выборами, прямо голосовали все скопом, обсуждали это, потому что нам не хотелось, чтобы та свобода, которая к нам пришла, изменилась. Я это очень хорошо помню, после этого у меня такое отношение к выборам — сознательное», — сказал 44-летний Цискаридзе журналистам на избирательном участке.

Выборы президента России в Приморье стартовали в 01.00 мск.

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