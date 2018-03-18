Цискаридзе проголосовал на президентских выборах в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Артеме в Приморском крае.
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