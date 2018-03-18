Цискаридзе проголосовал на президентских выборах в Приморье

«В моем поколении все заинтересовались выборами, прямо голосовали все скопом, обсуждали это, потому что нам не хотелось, чтобы та свобода, которая к нам пришла, изменилась. Я это очень хорошо помню, после этого у меня такое отношение к выборам — сознательное», — сказал 44-летний Цискаридзе журналистам на избирательном участке.