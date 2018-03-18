Приморцы начали голосовать за школьные реформы и благоустройство общественных пространств

Сегодня, 18 марта, жители Приморья выбирают не только президента, но и определяют, какие объекты инфраструктуры будут благоустроены в первую очередь. Голосующие родители учеников также принимают участие в так называемом школьном референдуме.

В средней школе № 64, где когда-то снимался эпизод первого советсткого фильма-катастрофы «Внимание, Цунами!», как раз можно выбрать общественные пространства для благоуйстройства и определить будущее школ.

По школьному референдуму также выдают бюллетень, в котором обозначено два вопроса: перенос каникул и введение электронных учебников взамен бумажных. Что касается выбора по благоустройству, то в списке все те 12 объектов, начиная от общественного туалета на набережной Спортивной гавани, заканчивая Жариковским сквером.