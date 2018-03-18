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02:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Приморцы начали голосовать за школьные реформы и благоустройство общественных пространств

Вместе с выборами президента сегодня горожанам предстоит определить, каким будут скверы и парки, а также решить, стоит ли переходить на электронные учебники.

Сегодня, 18 марта, жители Приморья выбирают не только президента, но и определяют, какие объекты инфраструктуры будут благоустроены в первую очередь. Голосующие родители учеников также принимают участие в так называемом школьном референдуме.

В средней школе № 64, где когда-то снимался эпизод первого советсткого фильма-катастрофы «Внимание, Цунами!», как раз можно выбрать общественные пространства для благоуйстройства и определить будущее школ.

По школьному референдуму также выдают бюллетень, в котором обозначено два вопроса: перенос каникул и введение электронных учебников взамен бумажных. Что касается выбора по благоустройству, то в списке все те 12 объектов, начиная от общественного туалета на набережной Спортивной гавани, заканчивая Жариковским сквером.

Наш корреспондент обнаружил первый продуктовый мобильный киоск на выходе из избирательного участка. Это самый настоящий грузовик, оборудованный под точку продажи. Здесь можно купить булочки или хлеб. К сожалению, ничего другого на выбор проголосовавшим горожанам в этом киоске не предлагают.

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