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03:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Выборы президента России 2018: в Иркутской области в списки избирателей включены почти 2 млн. человек

Проголосовать они смогут в одном из 45 теризбиркомов или в одной из 1916 участковых комиссий.

Источник: Комсомольская правда

Вот и наступил день, когда в очередной раз решается судьба нашей страны. Сегодня 18 марта проходят выборы президента России 2018. В Иркутской области в списки избирателей включены 1 865 247 человек. Все что нужно взять с собой — это паспорт.

Проголосовать жители и гости региона смогут в одном из 45 теризбиркомов или в одной из 1916 участковых комиссий. Кстати, во всех теризбиркомах будет вестись видеонаблюдение. Также камеры установлены в 747 участковых комиссиях. А понаблюдать за ходом голосования можно будет на сайте нашвыбор2018рф. Продумали, конечно же, и вопросы безопасности. В Иркутске в 142 зданиях смонтированы рамки металлодетекторов. Кроме того, на всех пунктах будут дежурить полицейские. Добавим также, что в Иркутске и Ангарске есть 135 аппаратов для обработки избирательных бюллетеней, а 1711 комиссий по области сформируют протокол об итогах голосования с QR-кодом.

— Почти 60 тысяч избирателей Иркутской области воспользовались возможностью подать заявления для включения в список избирателей по месту нахождения, — отметили в пресс-службе Избиркома Иркутской области. — Больше всего заявлений было подано через участковые и территориальные комиссии, а именно 34 590 заявлений.

Напомним, что в этот раз не нужно было брать открепительное удостоверение по месту жительства. Это удобно для студентов и для тех, кто работает в другом городе или регионе, ведь не у всех имелась возможность до марта съездить за открепительными в родной город.

Голосование проведут также в аэропорту и на вокзалах, однако сделать свой выбор там смогут лишь те, кто до 13 марта предупредил о своем намерении заполнить бюллетень именно в этом месте.

А за честным ходом выборов проследят наблюдатели. В Прибайкалье уже прибыли группы долгосрочных и краткосрочных международных наблюдателей от миссий ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, на участках будут находиться наблюдатели от Общественной палаты Иркутской области, от кандидатов и политических партий.

Первые сведения о результатах голосования в Иркутской области мы узнаем только после 2 часов ночи 19 марта, когда закроются избирательные участки в Калининграде.

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