Выборы президента России 2018: в Иркутской области в списки избирателей включены почти 2 млн. человек
Проголосовать они смогут в одном из 45 теризбиркомов или в одной из 1916 участковых комиссий.
Проголосовать они смогут в одном из 45 теризбиркомов или в одной из 1916 участковых комиссий.
Вот и наступил день, когда в очередной раз решается судьба нашей страны. Сегодня 18 марта проходят выборы президента России 2018. В Иркутской области в списки избирателей включены 1 865 247 человек. Все что нужно взять с собой — это паспорт.
— Почти 60 тысяч избирателей Иркутской области воспользовались возможностью подать заявления для включения в список избирателей по месту нахождения, — отметили в
Напомним, что в этот раз не нужно было брать открепительное удостоверение по месту жительства. Это удобно для студентов и для тех, кто работает в другом городе или регионе, ведь не у всех имелась возможность до марта съездить за открепительными в родной город.
А за честным ходом выборов проследят наблюдатели. В Прибайкалье уже прибыли группы долгосрочных и краткосрочных международных наблюдателей от миссий ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, на участках будут находиться наблюдатели от Общественной палаты Иркутской области, от кандидатов и политических партий.
Первые сведения о результатах голосования в Иркутской области мы узнаем только после 2 часов ночи 19 марта, когда закроются избирательные участки в Калининграде.
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