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03:23 (мск), источник: Интерфакс

В Великобритании и США прошли парады в честь Дня святого Патрика

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — В Великобритании и США прошли традиционные парады в честь Дня святого Патрика — небесного покровителя Ирландии.

Источник: Reuters

Одно из главных празднеств состоялось в Дублине, где на улицы вышли тысячи людей в самых разнообразных костюмах. Особое внимание публики привлек исполнитель роли Люка Скайуокера из «Звездных войн», Марк Хэмилл, который стал почетным гостем праздника и объявил, что «сегодня вся галактика — ирландская».

Герцог и герцогиня Кембриджские по традиции посетили Ирландский гвардейский полк; Кейт Мидлтон вручила букетик клевера талисману полка — ирландскому волкодаву по имени Домнал.

Река Чикаго в одноименном городе в штате Иллинойс традиционно окрасилась в зеленый цвет: для этого использовали натуральный краситель, состав которого держится в секрете; до попадания в воду он имеет оранжевый цвет.

Парады прошли также прошли в Нью-Йорке, Бостоне, Ливерпуле, Сиэтле, Питтсбурге и множестве других годов США, а также в других странах. Вечером в зеленый цвет окрасились статуя Христа-Искупителя в Рио-Де-Жанейро, Колизей и Эйфелева башня.

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