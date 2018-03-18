В Великобритании и США прошли парады в честь Дня святого Патрика

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Одно из главных празднеств состоялось в Дублине, где на улицы вышли тысячи людей в самых разнообразных костюмах. Особое внимание публики привлек исполнитель роли Люка Скайуокера из «Звездных войн», Марк Хэмилл, который стал почетным гостем праздника и объявил, что «сегодня вся галактика — ирландская».

Герцог и герцогиня Кембриджские по традиции посетили Ирландский гвардейский полк; Кейт Мидлтон вручила букетик клевера талисману полка — ирландскому волкодаву по имени Домнал.

Река Чикаго в одноименном городе в штате Иллинойс традиционно окрасилась в зеленый цвет: для этого использовали натуральный краситель, состав которого держится в секрете; до попадания в воду он имеет оранжевый цвет.