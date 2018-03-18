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03:56 (мск), источник: Вести Иркутск

Выпускники Иркутской области боятся ЕГЭ

Рособрнадзор намерен ввести ЕГЭ по китайскому языку. Он станет 15 предметом в списке разрешенных. Между тем выпускники сейчас уже живут в режиме ЧС. Нескончаемые репетиторы, давление учителей и родителей. К чему все это может привести?

Источник: Вести Иркутск

Злата вновь на приеме у психолога. Страх, стресс, конфликты с родителями и учителями. Через два месяца девушке сдавать ГИА. Сама справиться с нервами девятиклассница уже не в силах.

— Конфликты возникают, так как наше беспокойство взрослые не разделяют. Нет поддержки ни в школе, ни дома, так как родители не сдавали то, что сдаем мы, — говорит ученица девятого класса Злата.

За последние три года число обращений к психологам из-за экзаменов выросло вдвое. Галина Арсентьева говорит, на грани срыва приходят не только выпускники и родители, но даже учителя. Госэкзамены — форма контроля, в том числе, и за ними. Поэтому учителя начинают напоминать о ЕГЭ уже после начальной школы.

— Учителя с 1 сентября говорят — вам сдавать экзамен. Эта фраза перестает носить просто информационный характер, она начинает быть запугивающей, угрожающей фрустрирующей. То есть изо дня в день дети получают такие психологические ожоги, — говорит психолог центра практической психологии «Шаги» Галина Арсентьева.

Ответная реакция разная. Одни замыкаются, другие, наоборот, становятся вспыльчивыми. Изрезанные руки, запах никотина или алкоголя — для близких повод насторожится. По данным детского омбудсмена Светланы Семеновой, в регионе в 2017 году было 157 попыток суицида, а в 16-м — в два раза меньше.

— Она классно работает с природой, у нее живые фотки.

Катя может выдохнуть свободно. Она прошла через ЕГЭ в прошлом году. Итог — 252 балла. Цель достигнута. Бюджет факультета менеджмента. Но весь 11 класс девушка просидела над учебниками. Уроки, репетиторы, сон. И все.

— Я понимала, что нужно выспаться, не быть голодной. Чтобы все тело было готово к решению этих задач, — говорит бывшая выпускница Екатерина Ананич.
Помогла справиться со страхом поддержка мамы. Она всегда была на стороне дочки.

— У знакомых девочка с пробного ЕГЭ ее увезли на скорой. Проблемы с сердцем. Говорите детям, чтобы они не забыли поставить номер страницы, а то компьютер ее не увидит и будет меньше баллов. Это что — проверка знаний? Это бред. Приходил, предположим, преподаватель русского языка и говорил, ваши дети ничего не знают, они плохо учатся, они ничего не сдадут. Потом я перестала ходить на собрания, — говорит мама выпускницы Александра Ананич.

— Место посмотрела? Черная гелевая ручка есть? Телефон?
— Отдала.
— Все, проходи, тихонечко.

В школах Иркутска напряжение нарастает. Если раньше на экзамене боялись только низкой оценки, то теперь это вопрос качества будущей жизни. С высшим образованием или без. Чтобы понять, что ЕГЭ — не смертелен, школьники пробно проходят эту процедуру.

Белый верх, черный низ. Результаты технологического мониторинга ни на что не влияют. Для учителей это возможность проверить пробелы в знаниях, а ученикам — подготовиться психологически. Настоящий экзамен уже через два месяца.

Евгений — одиннадцатиклассник. Хочет стать военным ракетчиком. Русский и математику сдают все. А вот к остальным предметам надо готовиться загодя. В ЕГЭ по ним есть вопросы, которых нет в стандартной программе обучения.

— Долго думал сначала, а класса с седьмого определился уже.
— Физику?
— Да и профильную математику. Общество взял на всякий пожарный. Страх есть, что второй попытки не будет, — говорит ученик одиннадцатого класса Евгений Пантелеев.

Почти 15 тысяч одиннадцатиклассников региона сейчас пыхтят над учебниками. Самые популярные предметы для сдачи — обществознание, физика, история. 85% пунктов проведения ЕГЭ в области под наблюдением камер. Есть нововведение.

— Все аудитории в этом году будут сканировать и распечатывать контрольно-измерительные материалы и сами работы ребят непосредственно в аудиториях. Бланки будут черно-белые и бланки будут односторонние, — говорит заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.

В интернете про ЕГЭ — масса мемов. Большинство о системе контроля. YouTube-каналы школьников, прошедших через экзамен, набирают миллионные просмотры.

— Даже с большинством экзаменаторы проходят в туалет, поэтому не позвонить, ни спросить — не вариант.

В апреле в ИГУ пройдет научно-практическая конференция с ведущими психологами всей страны. Там будет поднят вопрос о психическом состоянии выпускников. А результатом встречи может стать петиция в защиту тех, кто идет на ЕГЭ, как на войну.

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