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03:57 (мск), источник: Вести Иркутск

7% иркутян готовы переехать в другой регион в поисках лучшей жизни

Таковы итоги опроса, который в крупных и средних российских городах провёл Финансовый университет при правительстве страны.

Источник: Вести Иркутск

Иркутск теряет людей. Семь процентов горожан готовы покинуть регион в поисках лучшей жизни. Таковы итоги опроса, который в крупных и средних российских городах провёл Финансовый университет при правительстве страны.

Больше всего желающих — 20 процентов — переехать в Махачкале. А меньше — всего 5 — в Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени. В Иркутской области численность населения сокращается уже давно. Так, в 2002 году в регионе жили 2 млн 581 человек. А во время последней переписи 2010 года насчитали уже на 153 тысячи человек меньше. По мнению специалистов, наиболее склонны к миграции молодые и те, у кого высокие доходы. Мы задали иркутянам три вопроса. Как они оценивают уровень жизни в Прибайкалье, хотели бы они переехать, а также какие преимущества есть у нашего региона. Смотрим, что ответили наши земляки.

— Как вы оцениваете уровень жизни в Иркутской области?

— Средне. Потому что не все условия для молодёжи есть.
— Ниже среднего, конечно. Потому что очень много бедных семей.
— Средний. Мне не нравится, что грязно на улице, что сосульки висят.
— Средне, я бы сказала. Пенсии довольно низкие, ну и как-то, не знаю, в сравнении с Москвой — зарплаты.

— Хотели бы вы переехать в другой регион?

— На данный момент нет пока что. У меня здесь семья, у меня здесь и учёба.
— Хотелось бы. В Санкт-Петербург, там больше возможностей для детей.
— Мне не нравится этот город. Я бы хотел переехать в Париж. Он более эстетический.
— Да, если честно, хотела бы. У нас перспектив намного меньше, чем за рубежом либо в тех же больших городах.
— Нет конечно. Нет, нет, нет. Я считаю, у нас лучше.

— Какие главные достоинства Иркутской области?

— Конечно же люди, которые здесь живут. То есть доброта, человечность.
— Много ездила в командировки в другие города. Ну, конечно, красиво, интересно. Но все равно когда ты возвращаешься в свой город ну прям свое, родное.
— Близость к Байкалу. То что здесь можно доехать до Листвянки за 40 минут и отдохнуть, поесть омуля. Ну сейчас его нельзя есть, конечно.

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