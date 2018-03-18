7% иркутян готовы переехать в другой регион в поисках лучшей жизни
Таковы итоги опроса, который в крупных и средних российских городах провёл Финансовый университет при правительстве страны.
Таковы итоги опроса, который в крупных и средних российских городах провёл Финансовый университет при правительстве страны.
Иркутск теряет людей. Семь процентов горожан готовы покинуть регион в поисках лучшей жизни. Таковы итоги опроса, который в крупных и средних российских городах провёл Финансовый университет при правительстве страны.
— Как вы оцениваете уровень жизни в Иркутской области?
— Средне. Потому что не все условия для молодёжи есть.
— Ниже среднего, конечно. Потому что очень много бедных семей.
— Средний. Мне не нравится, что грязно на улице, что сосульки висят.
— Средне, я бы сказала. Пенсии довольно низкие, ну и
— Хотели бы вы переехать в другой регион?
— На данный момент нет пока что. У меня здесь семья, у меня здесь и учёба.
— Хотелось бы. В
— Мне не нравится этот город. Я бы хотел переехать в Париж. Он более эстетический.
— Да, если честно, хотела бы. У нас перспектив намного меньше, чем за рубежом либо в тех же больших городах.
— Нет конечно. Нет, нет, нет. Я считаю, у нас лучше.
— Какие главные достоинства Иркутской области?
— Конечно же люди, которые здесь живут. То есть доброта, человечность.
— Много ездила в командировки в другие города. Ну, конечно, красиво, интересно. Но все равно когда ты возвращаешься в свой город ну прям свое, родное.
— Близость к Байкалу. То что здесь можно доехать до Листвянки за 40 минут и отдохнуть, поесть омуля. Ну сейчас его нельзя есть, конечно.
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