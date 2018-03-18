Быть ли пятидневке в школах, решают жители Хабаровского края

Источник: РИА "Новости"

«Школьный» опрос проходит на 700 избирательных участках Хабаровского края. Жители региона отвечают на два вопроса, связанных с обучением детей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Напомним, жителей края спрашивают о том, стоит ли переводить школы региона на пятидневку, и о том, какой график более удобен — обучение по четвертям или по пятиместрам.

Принять участие в школьном опросе могут все избиратели. На местах работают волонтеры и отдельные счетные комиссии.

«С самого утра мы наблюдаем большую явку избирателей, и почти каждый из них после голосования на президентских выборах заполняет бланк школьного опроса. Многие выбирают именно пятидневную систему обучения, ведь родители хотят проводить выходные вместе с детьми. Например, в нашей школе уже внедрена пятидневная система обучения, и она прекрасно себя зарекомендовала», — рассказала директор хабаровской школы № 30 Наталья Сухова.