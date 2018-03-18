Быть ли пятидневке в школах, решают жители Хабаровского края
Опрос проводят на большинстве избирательных участков региона.
Опрос проводят на большинстве избирательных участков региона.
«Школьный» опрос проходит на 700 избирательных участках Хабаровского края. Жители региона отвечают на два вопроса, связанных с обучением детей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, жителей края спрашивают о том, стоит ли переводить школы региона на пятидневку, и о том, какой график более удобен — обучение по четвертям или по пятиместрам.
«С самого утра мы наблюдаем большую явку избирателей, и почти каждый из них после голосования на президентских выборах заполняет бланк школьного опроса. Многие выбирают именно пятидневную систему обучения, ведь родители хотят проводить выходные вместе с детьми. Например, в нашей школе уже внедрена пятидневная система обучения, и она прекрасно себя зарекомендовала», — рассказала директор хабаровской школы № 30 Наталья Сухова.
Результаты опроса проанализируют до 30 марта и отправят в муниципалитеты. Окончательное решение будет принимать руководство каждой школы.
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