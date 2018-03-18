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07:38 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане открылись первые участки для выборов президента России

Они будут работать с 8.00 до 20.00 местного времени.

Источник: Zakon.kz

Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись на большей части Казахстана, сообщает РИА Новости.

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Участки организованы в 17 городах Казахстана: Астане, Актау, Актобе, Алма-Ате, Атырау, Караганде, Кокшетау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Приозерске, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

Они будут работать с 8.00 до 20.00 местного времени. На большей части Казахстана 8.00 местного времени соответствует 5.00 мск, но в западных регионах страны (Актау, Актобе, Атырау, Уральск) из-за разницы часовых поясов голосование начнется на час позже, то есть в 6.00 мск.

К участию в выборах допускаются граждане России, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина России (заграничный или внутренний).

Как сообщалось, избирательные участки для проведения выборов президента России образованы при российских посольстве и генеральных консульствах в Казахстане. Кроме того, дополнительно было организовано досрочное голосование в городе Кордай Жамбылской области (16 марта) и в Кызылорде (15 марта).

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