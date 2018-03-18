В Казахстане открылись первые участки для выборов президента России
Они будут работать с 8.00 до 20.00 местного времени.
Они будут работать с 8.00 до 20.00 местного времени.
Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись на большей части Казахстана, сообщает РИА Новости.
Участки организованы в 17 городах Казахстана: Астане, Актау, Актобе,
Они будут работать с 8.00 до 20.00 местного времени. На большей части Казахстана 8.00 местного времени соответствует 5.00 мск, но в западных регионах страны (Актау, Актобе, Атырау, Уральск)
К участию в выборах допускаются граждане России, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина России (заграничный или внутренний).
Как сообщалось, избирательные участки для проведения выборов президента России образованы при российских посольстве и генеральных консульствах в Казахстане. Кроме того, дополнительно было организовано досрочное голосование в городе Кордай Жамбылской области (16 марта) и в Кызылорде (15 марта).
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