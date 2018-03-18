«Енисей» вышел в финал чемпионата России

Эту задачу красноярцы начали выполнять сразу со свистком арбитра о начале встречи. Уже на 8-й минуте Сергей Ломанов отправил в прорыв по правому флангу атаки Эрика Петтерссона, который вышел один на один с голкипером кемеровчан и открыл счет в матче. После чего игра, на какое то время, не упокоилась, конечно, но стала осторожной. Соперники дорожили мячом и старались минимизировать ошибки. «Кузбасс» преуспел в создании угловых у ворот красноярцев, и именно это стандартное положение позволило кемеровчанам сравнять счет. На 30-ой минуте Олег Земцов добил мяч в сетку ворот после отраженного Романом Черных углового удара. «Енисей», после пропущенного гола, увеличил свой атакующий напор и через пять минут Алмаз Миргазов, в ставшей уже его фирменной манере, замкнул «лётную» передачу Вадима Чернова. На перерыв команды отправились со счетом 1:2 в пользу «Енисея».

Второй тайм «Енисей» начал с атак. На 49-ой минуте вновь забил Эрик Петтерссон, и опять его ассистентом выступил Ломанов, а менее чем через полторы минуты уже Дмитрий Макаров, вновь вывел на ударную позицию шведского легионера красноярцев, 1:4. «Кузбасс» взвинтил скорость и создал несколько опасных моментов у ворот Романа Черных. Тренерский штаб «Енисея» был вынужден взять тайм-аут, чтобы внести корректировки в игру красноярцев. Но труды кемеровчан в атаке принесли свои плоды, и на 74-ой минуте, поле очередного углового, мяч в ворота «Енисея» добил Денис Криушенков, сократив отставание хозяев поля до двух мячей. После чего тайм-аут уже берет тренерский штаб кемеровчан. Однако следующий гол с углового записали на свой счет уже красноярцы. Сергей Ломанов, прямым ударом делает счет 2:5. Последние минуты матча так же остались за «Енисеем». На 87-ой минуте гол в ворота кемеровчан забил Дмитрий Макаров, через минуту, победный счет устанавливает Сергей Ломанов, ассистентом этих голов выступил Алмаз Миргазов. 2:7 и над стадионом «Химик» несется победное «Енисей» — чемпион! от сотни красноярских болельщиков приехавших на эту игру.

Сергей Иванович Ломанов, главный тренер ХК «Енисей»:

«Хотел бы поблагодарить “Кузбасс” за то, что они показали хороший хоккей, тот хоккей, который привлек очень много зрителей. Я, по своему опыту, хочу сказать, что “Кузбасс” играет в очень привлекательных хоккей, интересный, с правильным движением вперед. Хочу пожелать им удачи в борьбе за бронзовые медали. А за сегодняшний матч, им особая благодарность, они сыграли очень классно».

Алексей Владимирович Китьков, главный тренер ХК «Кузбасс»:

«Хотелось бы поздравить “Енисей” с победой в серии и в этом отдельном матче. Если мы в скорости, где-то сравнялись, или приблизились к той игре, в которую играет красноярская команда, то в мастерстве, нам еще работать и работать. Для того чтобы расти нам нужно время и правильно выстроенная работа. Я надеюсь, что это мастерство будет прибавляться, от месяца к месяцу, из года в год, и наши ребята будут расти, так же как и красноярские игроки попадать в сборную страны, и в дальнейшем мы уже шагнем дальше, на пьедестал и станем командой топ уровня. Еще раз, с победой красноярцев. Хочу пожелать им, хорошего, красивого, хоккея в финале. Пусть победит сильнейший. Наши болельщики истосковались по хорошему хоккею, и хочется, чтоб финал стал украшением этого сезона».