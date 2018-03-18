Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Тимати купил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
Елена Летучая борется с лишним весом в испанской клинике
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Крымчане ушли от конфликта на своей же территории – СМИ
Британия отреагировала на ответные меры России
Хакеры слили в Сеть обнаженные фото Меган Маркл
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Подготовка к выборам президента РФ
09:21 (мск), источник: НИА Красноярск

«Енисей» вышел в финал чемпионата России

16 марта, в Кемерово, «Енисей» провел третий матч полуфинальной серии. Как и в двух предыдущих матчах соперником красноярцев был кемеровский «Кузбасс». Так как полуфиналы, в этом сезоне, разыгрываются в серии матчей, до трех побед, а две игры, на своем льду, «Енисей» уже выиграл 12 и 12 марта, задача перед красноярскими хоккеистами состояла в том, чтобы не затягивать серию на четвертый и пятый матчи, а решить вопрос выхода в финал чемпионата минимальным количеством матчей.

Эту задачу красноярцы начали выполнять сразу со свистком арбитра о начале встречи. Уже на 8-й минуте Сергей Ломанов отправил в прорыв по правому флангу атаки Эрика Петтерссона, который вышел один на один с голкипером кемеровчан и открыл счет в матче. После чего игра, на какое то время, не упокоилась, конечно, но стала осторожной. Соперники дорожили мячом и старались минимизировать ошибки. «Кузбасс» преуспел в создании угловых у ворот красноярцев, и именно это стандартное положение позволило кемеровчанам сравнять счет. На 30-ой минуте Олег Земцов добил мяч в сетку ворот после отраженного Романом Черных углового удара. «Енисей», после пропущенного гола, увеличил свой атакующий напор и через пять минут Алмаз Миргазов, в ставшей уже его фирменной манере, замкнул «лётную» передачу Вадима Чернова. На перерыв команды отправились со счетом 1:2 в пользу «Енисея».

Второй тайм «Енисей» начал с атак. На 49-ой минуте вновь забил Эрик Петтерссон, и опять его ассистентом выступил Ломанов, а менее чем через полторы минуты уже Дмитрий Макаров, вновь вывел на ударную позицию шведского легионера красноярцев, 1:4. «Кузбасс» взвинтил скорость и создал несколько опасных моментов у ворот Романа Черных. Тренерский штаб «Енисея» был вынужден взять тайм-аут, чтобы внести корректировки в игру красноярцев. Но труды кемеровчан в атаке принесли свои плоды, и на 74-ой минуте, поле очередного углового, мяч в ворота «Енисея» добил Денис Криушенков, сократив отставание хозяев поля до двух мячей. После чего тайм-аут уже берет тренерский штаб кемеровчан. Однако следующий гол с углового записали на свой счет уже красноярцы. Сергей Ломанов, прямым ударом делает счет 2:5. Последние минуты матча так же остались за «Енисеем». На 87-ой минуте гол в ворота кемеровчан забил Дмитрий Макаров, через минуту, победный счет устанавливает Сергей Ломанов, ассистентом этих голов выступил Алмаз Миргазов. 2:7 и над стадионом «Химик» несется победное «Енисей» — чемпион! от сотни красноярских болельщиков приехавших на эту игру.

Сергей Иванович Ломанов, главный тренер ХК «Енисей»:

«Хотел бы поблагодарить “Кузбасс” за то, что они показали хороший хоккей, тот хоккей, который привлек очень много зрителей. Я, по своему опыту, хочу сказать, что “Кузбасс” играет в очень привлекательных хоккей, интересный, с правильным движением вперед. Хочу пожелать им удачи в борьбе за бронзовые медали. А за сегодняшний матч, им особая благодарность, они сыграли очень классно».

Алексей Владимирович Китьков, главный тренер ХК «Кузбасс»:

«Хотелось бы поздравить “Енисей” с победой в серии и в этом отдельном матче. Если мы в скорости, где-то сравнялись, или приблизились к той игре, в которую играет красноярская команда, то в мастерстве, нам еще работать и работать. Для того чтобы расти нам нужно время и правильно выстроенная работа. Я надеюсь, что это мастерство будет прибавляться, от месяца к месяцу, из года в год, и наши ребята будут расти, так же как и красноярские игроки попадать в сборную страны, и в дальнейшем мы уже шагнем дальше, на пьедестал и станем командой топ уровня. Еще раз, с победой красноярцев. Хочу пожелать им, хорошего, красивого, хоккея в финале. Пусть победит сильнейший. Наши болельщики истосковались по хорошему хоккею, и хочется, чтоб финал стал украшением этого сезона».

«Енисей» закончил полуфинальную серию, выиграв три матча подряд, и вышел в финал чемпионата России, где соперником красноярцев будет хабаровский «СКА-Нефтяник», также закончивший свою полуфинальную серию за три матча. Финал состоится 25 марта, в Хабаровске. В матчах за бронзу сразятся «Кузбасс» и иркутская «Байкал-Энергия».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Британский МИД назвал российские санкции бесполезными
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
«Страны-источники» яда «Новичок» ответили на слова Захаровой
Путин проголосовал на выборах президента
Вступило в силу правило о светоотражающих жилетах для водителей
Сахалин бьёт рекорды по явке: 31,59% к полудню
Умер журналист Павел Михалев
Спорт
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану Красно-белые обыграли «Рубин», несмотря на ужасное поле и 16-градусный мороз
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Алла Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой Юлия Самойлова уже второй год готовится к поездке на «Евровидение». День икс приближается, поэтому предлагаем вспомнить
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь