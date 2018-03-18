Новосибирец сделал предложение руки и сердца прямо на избирательном участке

Жительница Новосибирска получила предложение руки и сердца прямо на избирательном участке. О таком важном событии девушка рассказала в своём Instagram. «На безымянный палец упало предложение» — подписала Анастасия Глазунова фотографию с хэштегом #селфичеллендж2018.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bgcqqd5gEI2/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bgcqqd5gEI2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? на безымянный палец упало предложение. ⠀ каждый день - выбор! куда пойти, что надеть, как ответить, сколько подождать и т.д. ✔️ мы строим и выбираем настоящее и будущее сами! ?? сегодня выбираем президента, завтра - настроение для новой недели. ☀️??‍♀️ ⠀ прийти на избирательный участок в белом платье и на каблуках, да ещё и «жениха» отыскать? ?? легко! (ведь это мой выбор! ? выбор #селфичеллендж2018) ⠀ ? какие будут комментарии?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/anasteyyysha/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Анастасия Глазунова</a> (@anasteyyysha) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-18T02:32:24+00:00">17 Бер 2018 р. о 7:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Каждый день — выбор! Куда пойти, что надеть, как ответить, сколько подождать и т. д. Мы строим и выбираем настоящее и будущее сами! Сегодня выбираем президента, завтра — настроение для новой недели. Прийти на избирательный участок в белом платье и на каблуках, да ещё и «жениха» отыскать? Легко! (Ведь это мой выбор!), — поделилась она впечатлениями.

Отметим, что в Новосибирской области сегодня, 18 марта, стартовал конкурс «Селфичеллендж2018». Для участия необходимо прийти на избирательный участок, проголосовать, сделать селфи и выложить в социальные сети с хэштегом #селфичеллендж2018. Авторам самых креативных фото обещают iPhone 8, iPad, гироскутеры, PlayStation, Apple Watch и экшн-видеокамеры GoPro. Выкладывать селфи можно до 20 марта, но голосование начнётся уже с 18 марта.