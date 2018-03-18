Новосибирец сделал предложение руки и сердца прямо на избирательном участке
О важном событии в своей жизни жительница Новосибирска поделилась в Instagram.
О важном событии в своей жизни жительница Новосибирска поделилась в Instagram.
Жительница Новосибирска получила предложение руки и сердца прямо на избирательном участке. О таком важном событии девушка рассказала в своём Instagram. «На безымянный палец упало предложение» — подписала Анастасия Глазунова фотографию с хэштегом #селфичеллендж2018.
«Каждый день — выбор! Куда пойти, что надеть, как ответить, сколько подождать
Отметим, что в Новосибирской области сегодня, 18 марта, стартовал конкурс «Селфичеллендж2018». Для участия необходимо прийти на избирательный участок, проголосовать, сделать селфи и выложить в социальные сети с хэштегом #селфичеллендж2018. Авторам самых креативных фото обещают iPhone 8, iPad, гироскутеры, PlayStation, Apple Watch и
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 8:00 часов утра (время местное) в Новосибирской области открылось 2029 избирательных участков, 598 из них в городе Новосибирске.
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