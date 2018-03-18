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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Избирательные участки в жилом районе Кедровка открылись в 6:00 часов

С самого утра традиционно голосуют горняки разреза «Кедровский»

В жилом районе Кемерова Кедровка избирательные участки открылись в 6:00 часов утра.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ранний час пришли голосовать жители домов по ул. 8 Марта, 1А, Стахановская, 21, Ленина, 12. Всего в Кемерове работают 199 избирательных участков, они открылись в 8:00 часов. Голосование на выбора президента РФ продлится до 20:00 часов.

На участках для голосования всех желающих угощают горячим чаем, блинами и различной выпечкой. Также выступают художественные коллективы.

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