Избирательные участки в жилом районе Кедровка открылись в 6:00 часов
С самого утра традиционно голосуют горняки разреза «Кедровский»
С самого утра традиционно голосуют горняки разреза «Кедровский»
В жилом районе Кемерова Кедровка избирательные участки открылись в 6:00 часов утра.
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На участках для голосования всех желающих угощают горячим чаем, блинами и различной выпечкой. Также выступают художественные коллективы.
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