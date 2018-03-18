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07:21 (мск), источник: ТАСС

Мороз до 5 градусов ожидается в Москве

Не исключена гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 70% 757 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами гололедица и до 5 градусов мороза ожидается в воскресенье в Москве, сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Днем без осадков, температура в Москве минус 3−5 градусов, местами гололедица», — говорится в сообщении. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, ветер западный и северо-западный, порывами до 5−10 м/с.

Ночью температура в Москве опустится до минус 20 градусов, в центре города возможно 13−15 градусов ниже нуля.

Температура в Подмосковье днем будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов. Ночью ожидается до минус 27 градусов.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье на воскресенье из-за сильных морозов, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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