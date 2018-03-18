Мороз до 5 градусов ожидается в Москве
Не исключена гололедица.
Не исключена гололедица.
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами гололедица и до 5 градусов мороза ожидается в воскресенье в Москве, сообщили в Гидрометцентре РФ.
«Днем без осадков, температура в Москве минус 3−5 градусов, местами гололедица», — говорится в сообщении. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, ветер западный и
Ночью температура в Москве опустится до минус 20 градусов, в центре города возможно 13−15 градусов ниже нуля.
Температура в Подмосковье днем будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов. Ночью ожидается до минус 27 градусов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.