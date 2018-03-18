Эмир Дубая помог застрявшим в пустыне иностранцам

АСТАНА, 18 мар — Sputnik. Правитель Дубая, вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум отбуксировал автомобиль иностранцев, увязший в песке в пустыне.

Туристка Ханна Карен Арройо опубликовала в своем Twitter фото с правителем Дубая, и они были сразу опубликованы в эмиратских СМИ, пишет РИА Новости.