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07:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Эмир Дубая помог застрявшим в пустыне иностранцам

Туристка опубликовала фото с шейхом в соцсети, а местные СМИ незамедлительно растиражировали новость.

АСТАНА, 18 мар — Sputnik. Правитель Дубая, вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум отбуксировал автомобиль иностранцев, увязший в песке в пустыне.

Туристка Ханна Карен Арройо опубликовала в своем Twitter фото с правителем Дубая, и они были сразу опубликованы в эмиратских СМИ, пишет РИА Новости.

«Мои друзья и я застряли в пустыне Дубая и были спасены шейхом Мухаммедом бен Рашидом», — написала туристка.
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