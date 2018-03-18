Эмир Дубая помог застрявшим в пустыне иностранцам
Туристка опубликовала фото с шейхом в соцсети, а местные СМИ незамедлительно растиражировали новость.
Туристка опубликовала фото с шейхом в соцсети, а местные СМИ незамедлительно растиражировали новость.
АСТАНА, 18 мар — Sputnik. Правитель Дубая,
Туристка Ханна Карен Арройо опубликовала в своем Twitter фото с правителем Дубая, и они были сразу опубликованы в эмиратских СМИ, пишет РИА Новости.
«Мои друзья и я застряли в пустыне Дубая и были спасены шейхом Мухаммедом бен Рашидом», — написала туристка.
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