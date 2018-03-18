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07:34 (мск), источник: Интерфакс

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — В ночь на воскресенье температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ опускалась до минус 19,7 градусов, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 75% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018
Прошедшая ночь стала самой морозной с начала весны. По уточненным данным, в ночь на 17 марта температура воздуха опускалась до минус 18,6 градусов, в ночь на 1 марта — минус 18,5 градусов.
Гидрометцентр России
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Теплее всего в столичном регионе прошедшей ночью было в центре Москвы, где столбики термометров не показывали ниже минус 13,6 градусов мороза, в Тушино воздух остывал до минус 22,8 градусов, в Волоколамске — минус 24,6 градусов, а холоднее всего было в Клину — 27,3 градуса мороза.

В течение дня воскресенья в Москве температура воздуха поднимется до минус 5−7 градусов, при переменной облачности осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, аномальные морозы начнут отступать из столичного региона, и температурный показатель 18 марта останется минимальным для весны 2018 года.

Так, в понедельник днем температура воздуха составит уже минус 1−3 градуса, во вторник и среду ожидаются оттепели, однако среднее значение температуры по-прежнему окажется значительно ниже климатической нормы.

Справка
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