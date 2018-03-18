Генпрокуратура требует выдать попросившего политического убежища в России казахстанца

Источник: Newtimes.kz

Генеральная прокуратура Казахстана требует у Генпрокуратуры РФ выдать ей гражданина РК, которого подозревают в мошенничестве, передает mk-pskov. ru.

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Мужчина пересёк границу с Россией в Себежском районе Псковской области, сейчас его держат в СИЗО в Великих Луках. Он попросил политического убежища в России, но УМВД по Псковской области отказало мужчине.

Гражданин Казахстана потребовал у Великолукского городского, а затем и Псковского областного суда отпустить его на волю. Но и великолучане, и апелляционная инстанция отказали казаху: он подозревается в преступлении, за которое ему грозит 10 лет тюрьмы, поэтому Генпрокуратура РФ сначала решит вопрос, выдавать ли его Казахстану, объяснили своё решение в суде.