Дети на крыше многоэтажки напугали астанчан (ВИДЕО)

Источник: Newtimes.kz

Видео опубликовано в Instagram-паблике zhest_kz.

Судя по кадрам действие происходит в микрорайоне Лесная поляна. Несколько мальчишек бегают по крыше, один из них вовсе сел на край кровли, свесив ноги.

В комментариях пользователи высказывают возмущение поведением подростков, критикуют родителей за беспечность и отмечают, что в данном микрорайоне доступ на крыши многоэтажек всегда открыт и дети часто бегают там.

Вместе с тем, вторая половина комментаторов просит не паниковать и вспомнить свое детство, когда прогулки на крыше являлись одним из любимых детских развлечений.