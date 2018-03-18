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08:26 (мск), источник: Newtimes.kz

Дети на крыше многоэтажки напугали астанчан (ВИДЕО)

В соцсетях распространяется видео, снятое в одном из микрорайонов Астаны, где несколько мальчишек бегают по крыше многоэтажного жилого дома, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Видео опубликовано в Instagram-паблике zhest_kz.

Судя по кадрам действие происходит в микрорайоне Лесная поляна. Несколько мальчишек бегают по крыше, один из них вовсе сел на край кровли, свесив ноги.

В комментариях пользователи высказывают возмущение поведением подростков, критикуют родителей за беспечность и отмечают, что в данном микрорайоне доступ на крыши многоэтажек всегда открыт и дети часто бегают там.

Вместе с тем, вторая половина комментаторов просит не паниковать и вспомнить свое детство, когда прогулки на крыше являлись одним из любимых детских развлечений.

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