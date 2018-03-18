Высоколобый миллиард: ученые, превратившие идеи в бизнес

Томас Эдисон, инженер-самоучка

Американец Томас Эдисон родился в 1847 году. Выдающийся исследователь и удачливый бизнесмен, он за свою жизнь запатентовал 1093 изобретения, но так и не получил систематического образования. Фактически он самоучка.

В юности подрабатывал разносчиком газет, затем выучился на телеграфиста. Увлекался физическими и химическими опытами. В 1869 году запатентовал электрическое устройство для записи голоса. Но продать ему удалось другое изобретение — усовершенствованный телеграфный аппарат для биржевых сделок. Причем за огромную по тем временам сумму — 40 тысяч долларов.

Мировую известность Эдисону принесла разработка квадруплекса — линии для передачи двух сообщений одновременно. Вырученные средства он вложил в постройку комплекса промышленных лабораторий в Менло-Парк, прообраз Кремниевой долины. Там были изобретены микрофон для телефона, усилитель звука с помощью индукционной катушки, фонограф, лампа накаливания для массового использования, кардинально решившая проблему электрического освещения. Эдисон построил первую электростанцию для Нью-Йорка.

К 1889 году все его многочисленные компании слились с конкурентами, образовав индустриального гиганта General Electric. Состояние Томаса Эдисона оценивали в 15 миллиардов долларов США.

Фред Кавли

Во время Второй мировой войны норвежец Фред Кавли (Fred Kavli) вместе с братом торговал пиломатериалами и брикетами для получения автомобильного топлива. Заработав денег, он оплатил учебу в Норвежском технологическом институте на факультете прикладной физики. С дипломом инженера уехал сначала в Канаду, а затем в США, где устроился в маленькую компанию, подрядившуюся делать датчики для межконтинентальных баллистических ракет «Атлас».

Фред Кавли (слева)

Вскоре Кавли основал компанию Kavlico и в 1958 году получил первый контракт от General Electric. Компания занималась сенсорными системами для гражданских и военных самолетов, космических «шаттлов». К 2000-му, когда Кавли ее продал, Kavlico приносила 67 миллионов долларов прибыли в год.

Читайте также На пути к миллиардам: как люди делали состояния в разные эпохи

Оставив бизнес, Кавли сосредоточился на благотворительности. В 2004-м трое ученых, работавших в учрежденных им институтах, удостоились Нобелевской премии. Тогда он решил вложить 75 миллионов долларов в создание еще десяти научных организаций при колледжах в разных странах мира.

В 2008 году Кавли основал фонд и ежегодную премию в миллион долларов для ученых в области астрофизики, нейронаук и нанотехнологий. В 2014-м ее лауреатами стали два российских физика — Андрей Линде (работающий в США) и Алексей Старобинский из Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН.

Крейг Вентер, биолог

Родился в 1946 году в США. Служил во Вьетнаме в отделении интенсивной терапии и каждый день видел, как умирают люди. Это побудило его выбрать профессию медика. Изучал медицину, а затем биотехнологии в Университете Калифорнии. В 1990-х участвовал в расшифровке генома человека. Недовольный тем, что работа под государственным патронажем идет медленно, создал компанию Celera Genomics и попытался ускорить процесс. Однако его вынудили закрыть бизнес и опубликовать все достигнутые к тому времени научные результаты.

Последние два десятилетия Вентер занят проблемой искусственных живых организмов в собственном институте геномных исследований. В 2010-м там синтезировали бактерию.

Читайте также Как поймать науку в кадр

В 2013-м продал свои доли в бизнесе за 70 миллионов долларов, нашел еще 300 миллионов инвестиций и основал фирму Human Longevity, чтобы реализовать свою давнюю мечту о радикальном продлении жизни.

Несмотря на общепризнанный вклад в науку и расшифровку человеческого генома, коллеги относятся к Крейгу Вентеру с предубеждением, критикуя его за то, что он использует исследования ради извлечения прибыли. В 2017 году 70-летний Вентер появился на обложке американского Forbes.

Патрик Синьсян, врач

Еще один персонаж журнала Forbes — китаец Патрик Синьсян (Patrick Soon-Shiong), родившийся в Южной Африке. Изучал медицину в Канаде, работал хирургом-трансплантологом в Медицинской школе Университета Калифорнии, затем возглавил направление по трансплантологии поджелудочной железы. Изобрел метод пересадки больным сахарным диабетом клеток, производящих инсулин.

В 1991 году создал собственную исследовательскую компанию и занялся, помимо диабета, разработками в области онкологии. Препарат для лечения рака молочной железы — абраксан — принес ему мировой успех. В 2016-м ученый основал фонд Cancer Breakthroughs 2020 и обещал через несколько лет создать вакцину от рака.

Состояние Патрика Синьсяна оценивают в 7,7 миллиарда долларов США.

Давид Ян, физик

Родился в Ереване в 1968 году, окончил МФТИ, факультет общей и прикладной физики. В конце 1980-х, еще студентом, задумал создать электронный словарь. Получил поддержку в размере трех тысяч рублей от Центра научно-технического творчества молодежи и вместе с программистом Александром Москалевым реализовал свою идею. В 1993 году партнеры создали программу распознавания текстов Fine Reader, которая вскоре вышла на мировой рынок.

Источник: РИА "Новости"