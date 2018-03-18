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09:19 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске модернизировали библиотеку имени Романа Солнцева

На реконструкцию потратили 24,5 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов.

В Красноярске после модернизации открылась городскую библиотеку имени Романа Солнцева в мкр. Солнечный, сообщает официальный портал Красноярского края.

Библиотека была открыта в 1985 году, и входит в состав Централизованной библиотечной системы для детей им. Николая Островского. Сегодня её посещают более 7 тысяч читателей. Книжный фонд составляет более 54 тысяч экземпляров печатных и электронных изданий.

На реконсрукцию библиотеки было выделено 24,5 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов. Кроме ремонта самих помещений, установили систему видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию, приобрели оборудование, мебель и оргтехнику.

Проект модернизации библиотек был запущен в Красноярском крае в 2015 году. Он подразумевает не только ремонт помещений, оснащение современным оборудованием и обновление фондов учреждений, но и изменение подходов к работе, оформление среды по единому стандарту. На сегодняшний день обновлены 15 библиотек в Красноярске, Канске, Дивногорске, Минусинске, Шарыпове, Дудинке, Сосновоборске.

«Если город имеет возможность развивать объекты культуры, то у этого города всё замечательно и у него есть большое будущее, потому что на библиотеки обычно обращают внимание в последнюю очередь», — считает депутат Марина Малышева.

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