«Луч-Энергия» потерпел поражение на выездном матче
Игра закончилась со счётом 2:1.
Игра закончилась со счётом 2:1.
«Тамбов» одержал победу над приморским «Лучом-Энергия» в матче 28-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Советский спорт».
В составе победителей голами отметились Андрей Часовских и Александр Горбатюк. У гостей мяч забил Деян Больевич.
ФНЛ. Первый дивизион. 28-й тур. 'Тамбов (Тамбов) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 2:1. Голы: 1:0 — Горбатюк, 17; 2:0 — Часовских, 42; 2:1 — Больевич, 49.
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