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09:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Хоккейный «Сокол» уступил «Нефтянику» и выбыл из плей-офф ВХЛ

Красноярцы проиграли со счетом 3:4.

Альметьевский «Нефтяник» обыграл красноярский «Сокол» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф ВХЛ. Встреча, прошедшая вчера в Красноярске, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Нефтяника».

В первом периоде счет открыл игрок «Сокола» Игорь Руденков. Затем на 26-й минуте шайбу забросил Алексей Князев — 2:0. Но за следующие десять минут матча ситуация кардинально изменилась. Хоккеисты «Нефтяника» Максим Хапов, Виталий Каменев и Олег Железнов вывели команду вперед — 3:2.

В третьем периоде Петер Зузин сравнял счет (3:3), однако в овертайме Всеволод Ястребков забил решающий гол.

Отметим, что во всех четырех матчах серии ¼ финала плей-офф ВХЛ «Сокол» проигрывал клубу из Альметьевска.

«Я поздравляю команду “Нефтяник” с выходом в полуфинал. Это команда очень приличная, сбалансированная. От лица хоккейного клуба “Сокол” я хочу поблагодарить болельщиков за этот сезон, за полные трибуны на плей-офф и в течение всего сезона. Нам всегда приятно играть перед болельщиками. Нам хотелось большего, но, к сожалению, так сложилась игра. Выигрывает тот, кто соблюдает игровую дисциплину, у кого все четко налажено», — сказал главный тренер ХК «Сокол» Александр Титов.

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Хоккейный «Сокол» уступил «Нефтянику» и выбыл из плей-офф ВХЛ
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