Хоккейный «Сокол» уступил «Нефтянику» и выбыл из плей-офф ВХЛ

«Я поздравляю команду “Нефтяник” с выходом в полуфинал. Это команда очень приличная, сбалансированная. От лица хоккейного клуба “Сокол” я хочу поблагодарить болельщиков за этот сезон, за полные трибуны на плей-офф и в течение всего сезона. Нам всегда приятно играть перед болельщиками. Нам хотелось большего, но, к сожалению, так сложилась игра. Выигрывает тот, кто соблюдает игровую дисциплину, у кого все четко налажено», — сказал главный тренер ХК «Сокол» Александр Титов.