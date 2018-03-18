Хоккейный «Сокол» уступил «Нефтянику» и выбыл из плей-офф ВХЛ
Красноярцы проиграли со счетом 3:4.
Красноярцы проиграли со счетом 3:4.
Альметьевский «Нефтяник» обыграл красноярский «Сокол» в четвертом матче серии ¼ финала
В первом периоде счет открыл игрок «Сокола» Игорь Руденков. Затем на 26-й минуте шайбу забросил Алексей Князев — 2:0. Но за следующие десять минут матча ситуация кардинально изменилась. Хоккеисты «Нефтяника» Максим Хапов, Виталий Каменев и Олег Железнов вывели команду вперед — 3:2.
Отметим, что во всех четырех матчах серии ¼ финала
«Я поздравляю команду “Нефтяник” с выходом в полуфинал. Это команда очень приличная, сбалансированная. От лица хоккейного клуба “Сокол” я хочу поблагодарить болельщиков за этот сезон, за полные трибуны на
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