В Омске проголосовал лидер группы «Смысловые галлюцинации»

Сегодня группа «Смысловые галлюцинации» даст для омичей бесплатный концерт. Но прежде чем радовать горожан своим творчеством, лидер группы Сергей Бобунец пришел поучаствовать в выборах президента России.

Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации»:

— Голосовать — это гражданский долг любого человека. В этот момент не должно быть мыслей, что и без меня все разрулят. Чтобы потом никого не винить, нужно пойти и сделать свой выбор, решить свою судьбу и судьбу своей страны.

Сергей также рассказал, что не успел заполнить открепительный талон через сайт госуслуг, хотя активно пользуется сервисом: «К сожалению, я узнал, что мы будем в Омске, уже 13 марта. Я живу за городом, пошел к бабушкам, которые сидят у нас на избирательном участке. Вся процедура заняла максимум полчаса».