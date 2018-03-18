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08:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Метровый бутерброд подарили футболистам «СКА-Хабаровска» на избирательном участке

Сюрприз ждал спортсменов в лицее «Ступени».

Источник: Губерния онлайн

Подарок подготовили для футболистов клуба «СКА-Хабаровск» на избирательном участке в лицее «Ступени» — именно там спортсмены сегодня выбирали президента страны. Команде подарили «богатырский бутерброд» почти в метр длиной, сообщает портал «Губерния».

На «народном столе» футболистов ждал гигантский сэндвич, который состоял из батона со злаками, колбасы, мясных деликатесов, адыгейского сыра и овощей. Всю продукцию предоставили местные производители.

«Не ожидали, что нам подарят бутерброд. Лично я его с удовольствием попробую, — сказал вратарь команды Александр Довбня. — Хотя сейчас я мало ем хлеба, только на завтрак, и то редко: у меня был лишний вес, и теперь я ограничиваю себя».

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