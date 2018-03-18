Талисман владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» Пиратыч отдал свой голос на выборах
Появление любимого маскота на избирательном участке вызвало бурю положительных эмоций у детей и всех любителей хоккея.
Появление любимого маскота на избирательном участке вызвало бурю положительных эмоций у детей и всех любителей хоккея.
Сегодня, 18 марта, на одном из избирательных участков Владивостока по улице Ватуниа появился Пиратыч — маскот хоккейного клуба «Адмирал».
Как только Пиратыч появился на избирательном участке, его сразу же окружили дети, которые вместе со своими робителями пришли на избирательный участок. После исполнения гражданского долга, талисман команды стал фотографироваться со всеми желающими. Не стеснялись ни взрослые, ни дети, а самого пиратыча еще несколько часов не выпускали из помещения.
В официальном
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