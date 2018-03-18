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08:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Талисман владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» Пиратыч отдал свой голос на выборах

Появление любимого маскота на избирательном участке вызвало бурю положительных эмоций у детей и всех любителей хоккея.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 марта, на одном из избирательных участков Владивостока по улице Ватуниа появился Пиратыч — маскот хоккейного клуба «Адмирал».

Персонаж-талисман пришел не просто повеселить местную ребятню и поднять настроение всем голосующим. Будучи жителем Владивостока с активной жизненной позицией, он пришел отдать голос на этих президентских выборов.

Как только Пиратыч появился на избирательном участке, его сразу же окружили дети, которые вместе со своими робителями пришли на избирательный участок. После исполнения гражданского долга, талисман команды стал фотографироваться со всеми желающими. Не стеснялись ни взрослые, ни дети, а самого пиратыча еще несколько часов не выпускали из помещения.

В официальном instagram-аккаунте хоккейного клуба «Адмирал» пользователи пошутили насчет прописки Пиратыча. Как утверждает @hcadmiral, прописка у Пиратыча обычно на арене, но сегодня у него открепительное.

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