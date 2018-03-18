Молдову завалит снегом: синоптики и спасатели предупреждают

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Зима не спешит отдавать свои права — в середине марта после по-настоящему весеннего тепла на Молдову обрушились снегопады, а вместе с ними пришло и похолодание. Синоптики объявили «желтый код» метеоопасности в связи с резким изменением погоды. Сильный мокрый снег начался по всей стране в субботу вечером.

Читайте также Морозы и мокрый снег: Молдову ждёт резкое изменение погоды

Погодные аномалии

«Желтый код», как отмечают в Государственной гидрометеорологической службе Молдовы, означает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Предупреждение, объявленное метеорологами, будет действовать вплоть до 22 марта.

«В связи с выходом серии средиземноморских циклонов в указанный период ожидаются сложные погодные условия: 17—20 марта пройдут осадки сначала в виде дождя, переходящего 18—19 марта в сильный мокрый снег и снег (10−15 л\м2 за 12 ч.), местами с метелью, отложения снега на проводах и ветвях деревьев, на дорогах снежные заносы», — сообщили в Госгидрометеорологической службе Молдовы.

Кроме того, синоптики отмечают усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с. «Резко похолодает: аномальные температуры ожидаются на 6−11 градусов ниже климатической нормы», — рассказали в метеослужбе.

В течение двух дней, 19 и 20 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике ожидается снег. При это в первый день рабочей недели прогнозируются сильные снегопады. В ночь на понедельник столбики термометра в среднем покажут —6..-9 градусов по Цельсию, а в дневные часы — от —1 до —4. Во вторник температурный режим практически не изменится, а снегопады ослабнут.

В связи с резким изменением погоды Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы призвал население следить за метеопрогнозами и предупреждениями властей.

«Не следует отправляться в дорогу, если это не вызвано крайней необходимостью. В противном случае с собой в путь необходимо взять запасы еды, горячие напитки, теплую одежду. Мобильный телефон должен быть заряжен для того, чтобы была возможность попросить о помощи в случае необходимости», — подчеркнули в инспекторате.

Тем водителям, которые уже успели заменить зимнюю резину на летнюю, спасатели порекомендовали «переобуть» авто обратно. В багажнике машины должны быть лопата, песок и цепи. Тем, кто застрял на заблокированной трассе, до приезда спасателей лучше держать двигатель машины в дозированном режиме, чтобы избежать случаев отравления выхлопными газами.