Молдову завалит снегом: синоптики и спасатели предупреждают
Потепление отменяется — резкое похолодание и сильные снегопады сменили
Потепление отменяется — резкое похолодание и сильные снегопады сменили
КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Зима не спешит отдавать свои права — в середине марта после
Погодные аномалии
«Желтый код», как отмечают в Государственной гидрометеорологической службе Молдовы, означает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов
Предупреждение, объявленное метеорологами, будет действовать вплоть до 22 марта.
«В связи с выходом серии средиземноморских циклонов в указанный период ожидаются сложные погодные условия:
Кроме того, синоптики отмечают усиление
В течение двух дней, 19 и 20 марта, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в республике ожидается снег. При это в первый день рабочей недели прогнозируются сильные снегопады. В ночь на понедельник столбики термометра в среднем покажут —6..-9 градусов по Цельсию, а в дневные часы — от —1 до —4. Во вторник температурный режим практически не изменится, а снегопады ослабнут.
В связи с резким изменением погоды Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы призвал население следить за метеопрогнозами и предупреждениями властей.
«Не следует отправляться в дорогу, если это не вызвано крайней необходимостью. В противном случае с собой в путь необходимо взять запасы еды, горячие напитки, теплую одежду. Мобильный телефон должен быть заряжен для того, чтобы была возможность попросить о помощи в случае необходимости», — подчеркнули в инспекторате.
Тем водителям, которые уже успели заменить зимнюю резину на летнюю, спасатели порекомендовали «переобуть» авто обратно. В багажнике машины должны быть лопата, песок и цепи. Тем, кто застрял на заблокированной трассе, до приезда спасателей лучше держать двигатель машины в дозированном режиме, чтобы избежать случаев отравления выхлопными газами.
«Просим избегать мест, где
из-заналипания снега вероятен обрыв электрических кабелей и падения веток деревьев, чтобы предотвратить возможные травмы. Также обращаем внимание на то, чтобы люди были максимально осторожными, используя электро-нагревательныеприборы в период холодов», — подчеркнули в инспекторате.
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