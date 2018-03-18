Ограничение скорости на «выделенке» для автобусов вводят в Астане
В Астане ограничивают скорость на выделенных полосах для общественного транспорта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Управление.
В Астане ограничивают скорость на выделенных полосах для общественного транспорта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Управление.
В Астана ограничивают скорость на выделенных полосах для общественного транспорта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Управление административной полиции ДВД Астаны.
Как отметили в Управлении, на улицах города участились случаи
«Управлением административной полиции ДВД Астаны, с целью снижения аварийности выделены несколько участков полос движения общественного транспорта, где будет ограничена скорость до 40 километров в час. В связи с этим участники дорожного движения на данных участках над полосой движения общественного транспорта будут наблюдать комплекс дорожных знаков 3.24 (ограничение максимальной скорости) и 7.14 (полоса движения)», — сообщили в УАП ДВД.
Также столичное ДВД изучает промежутки дорог, с возможностью увеличения скорости движения для улучшения пропускной способности.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.