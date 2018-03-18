Ограничение скорости на «выделенке» для автобусов вводят в Астане

Источник: Tengrinews

В Астана ограничивают скорость на выделенных полосах для общественного транспорта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Управление административной полиции ДВД Астаны.

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Как отметили в Управлении, на улицах города участились случаи дорожно-транспортных происшествий на выделенных полосах движения общественного транспорта с участием автобусов и легкового транспорта, осуществляющего маневр с целью повернуть на прилегающую дорогу.

«Управлением административной полиции ДВД Астаны, с целью снижения аварийности выделены несколько участков полос движения общественного транспорта, где будет ограничена скорость до 40 километров в час. В связи с этим участники дорожного движения на данных участках над полосой движения общественного транспорта будут наблюдать комплекс дорожных знаков 3.24 (ограничение максимальной скорости) и 7.14 (полоса движения)», — сообщили в УАП ДВД.