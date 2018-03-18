Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Умер Александр Павловский
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы снарядами «Краснополь»
Британия отреагировала на ответные меры России
Хакеры слили в Сеть обнаженные фото Меган Маркл
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
09:53 (мск), источник: Volga News

Из «Волгаря» пустят новый автобусный маршрут до площади Революции

Руководство ГК «Амонд» достигло договоренности с администрацией Самары и ГИБДД о запуске нового рейсового автобуса по маршруту «17 квартал (новые очереди ЖК “Волгарь”) — площадь Революции», об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Источник: РИА "Новости"

Информацию в твиттере подтвердила и глава города Елена Лапушкина, отметив, что точная дата открытия маршрута будет известна чуть позже. Ориентировочные сроки запуска: две недели.

Напомним, ранее Самарская пригородная пассажирская компания запустила автобус по маршруту «Волгарь» — железнодорожная платформа Красный Кряжок.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Самарской области открылся второй ПЭТ-центр
Британский МИД назвал российские санкции бесполезными
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
«Страны-источники» яда «Новичок» ответили на слова Захаровой
Вступило в силу правило о светоотражающих жилетах для водителей
Российские ученые уничтожили созданный ими астероид
Сахалин бьёт рекорды по явке: 31,59% к полудню
Высоколобый миллиард: ученые, превратившие идеи в бизнес
Спорт
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану Красно-белые обыграли «Рубин», несмотря на ужасное поле и 16-градусный мороз
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Алла Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой Юлия Самойлова уже второй год готовится к поездке на «Евровидение». День икс приближается, поэтому предлагаем вспомнить
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь