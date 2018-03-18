Из «Волгаря» пустят новый автобусный маршрут до площади Революции
Руководство ГК «Амонд» достигло договоренности с администрацией Самары и ГИБДД о запуске нового рейсового автобуса по маршруту «17 квартал (новые очереди ЖК “Волгарь”) — площадь Революции», об этом сообщила
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