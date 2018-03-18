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09:36 (мск), источник: Восток Медиа

Весне дорогу: главную площадь Хабаровска освобождают от снежного плена

В дальневосточной столице сегодня, 18 марта, площадь имени Ленина начали капитально очищать от снега и льда. К Хабаровску приближается настоящая весна, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Спецтехника начала работать на площади Ленина в воскресенье утром. Экскаваторы принялись за очистку пешеходной зоны от снега и наледи. Погода позволяет проводить работы: на улицах краевого центра наблюдается плюсовая температура, поэтому рабочие и техника потрудятся весьма продуктивно. Ещё немного времени — и в центр города придёт весеннее настроение.

Минувшей зимой главная площадь Хабаровского края вновь стала местом притяжения жителей всего региона. Как писало РИА «Восток-Медиа», к новогодним каникулам убранство общественной территории в этом году изменилось. Результатом экспериментов стали декоративная композиция изо льда «С Новым 2018 годом!», большие фоторамки, 12 знаков Зодиака, символы мировых чемпионатов по хоккею с мячом и футболу. Также творцы создали скульптуру изо льда и снега в память о художественном руководителе международного музыкального фестиваля военных оркестров «Амурские волны» Валерии Халилове. Новогоднюю красавицу вновь собрали из сотен деревьев.

Демонтаж новогодних украшений начался месяц назад, 19 февраля. С площади увезли многочисленные ледовые и снежные фигуры, затем постепенно сняли игрушки с ёлки и разобрали её. Деревья обещали отдать на корм питомцам зоосада имени Сысоева.

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