100-летняя сибирячка проголосовала за президента

Источник: Комсомольская правда

Анна Николаевна Медянская в этом году отпраздновала юбилей — 100 лет. Сибирячка регулярно участвует в выборах, но последние годы сама на участке не появляется, представители участковой избирательной комиссии приходят к ней сами. В этом году у представителей 27 адресов, которые нужно обойти с прозрачной урной. Адрес Анны Николаевны оказался первым в списке.

— Я участвовала во всех выборах, начиная с Ельцина! Кроме того помогала и в организационной работе избирательных участков, примерно до 90 лет активно во всем этом участвовала, — рассказывает Анна Николаевна. — Считаю, что с выборами жить в стране стало интереснее, чем ранее было, но главное, чтобы и люди сами это понимали и приходили на участки.