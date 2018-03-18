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11:03 (мск), источник: Комсомольская правда

100-летняя сибирячка проголосовала за президента

Долгожительница считает, что с выборами жить в стране стало интереснее.

Источник: Комсомольская правда

Анна Николаевна Медянская в этом году отпраздновала юбилей — 100 лет. Сибирячка регулярно участвует в выборах, но последние годы сама на участке не появляется, представители участковой избирательной комиссии приходят к ней сами. В этом году у представителей 27 адресов, которые нужно обойти с прозрачной урной. Адрес Анны Николаевны оказался первым в списке.

— Я участвовала во всех выборах, начиная с Ельцина! Кроме того помогала и в организационной работе избирательных участков, примерно до 90 лет активно во всем этом участвовала, — рассказывает Анна Николаевна. — Считаю, что с выборами жить в стране стало интереснее, чем ранее было, но главное, чтобы и люди сами это понимали и приходили на участки.

Анна Николаевна поинтересовалась, много ли на участках сегодня людей, поставила галочку в своем бюллетене и пригласила представителей комиссии к столу. Те вежливо отказались, вручив сибирячке коробку конфет в честь прошедшего юбилея, и поспешили к остальным избирателям.

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