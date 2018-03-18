Воронежцам напомнили о вступивших в силу новых правилах дорожного движения

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежская полиция напомнила автомобилистам о новых правилах дорожного движения, которые вступили в силу в воскресенье, 18 марта. Теперь автомобилисты должны надевать светоотражающие жилеты при вынужденных остановках вне населенных пунктов.

Новый пункт 2.3.4 ПДД направлен на обеспечение безопасности людей на трассах. Когда на пешеходах есть светоотражающие элементы риск попасть под колеса автомобиля снижается. Водителям советуют приобрести специальный жилет или куртку, и постоянно возить с собой.