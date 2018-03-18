Воронежцам напомнили о вступивших в силу новых правилах дорожного движения
Теперь водители обязаны быть в светоотражающих жилетах при остановках на трассах.
Теперь водители обязаны быть в светоотражающих жилетах при остановках на трассах.
Воронежская полиция напомнила автомобилистам о новых правилах дорожного движения, которые вступили в силу в воскресенье, 18 марта. Теперь автомобилисты должны надевать светоотражающие жилеты при вынужденных остановках вне населенных пунктов.
Новый пункт 2.3.4 ПДД направлен на обеспечение безопасности людей на трассах. Когда на пешеходах есть светоотражающие элементы риск попасть под колеса автомобиля снижается. Водителям советуют приобрести специальный жилет или куртку, и постоянно возить с собой.
За невыполнение пункта 2.3.4 ПДД штраф не предусмотрен. Сотрудники полиции отметили, что соблюдения правила может спасти жить. За 2017 год в Воронежской области в семи ДТП погибли два водителя, которые
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