Циклон, принесший в Самарскую область снегопады, отступит 19 марта
Сильные снегопады, накрывшие Самарскую область в воскресенье, 18 марта, принес южный циклон, в центре которого оказался регион, сообщает Приволжское УГМС.
Сильные снегопады, накрывшие Самарскую область в воскресенье, 18 марта, принес южный циклон, в центре которого оказался регион, сообщает Приволжское УГМС.
Однако уже в понедельник в тылу этого циклона на Среднюю Волгу начнет поступать холодный воздух: осадки прекратятся и температура воздуха в ночные часы местами понизится до -20°.
Днем в понедельник обещают облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Ветер южный 6−11 м/с. Температура воздуха -5 … -10 °C.
Во вторник местами возможен небольшой и умеренный снег. Ветер
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