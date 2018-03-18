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09:56 (мск), источник: Volga News

Циклон, принесший в Самарскую область снегопады, отступит 19 марта

Сильные снегопады, накрывшие Самарскую область в воскресенье, 18 марта, принес южный циклон, в центре которого оказался регион, сообщает Приволжское УГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 75% 757 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Однако уже в понедельник в тылу этого циклона на Среднюю Волгу начнет поступать холодный воздух: осадки прекратятся и температура воздуха в ночные часы местами понизится до -20°.

Днем в понедельник обещают облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Ветер южный 6−11 м/с. Температура воздуха -5 … -10 °C.

Во вторник местами возможен небольшой и умеренный снег. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха -2 … -7 °C.

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