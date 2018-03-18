На выборах в областном центре можно сдать нормы ГТО

Кемеровчане могут сдать нормативы ГТО, приняв участие в голосовании на выборах президента РФ.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для разных категорий граждан предусмотрены различные нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Они включают в себя множество видов спорта, от скандинавской ходьбы до поднятия гирь.