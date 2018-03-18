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09:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На выборах в областном центре можно сдать нормы ГТО

Специалисты Центра тестирования ГТО работают на 11 избирательных участках.

Кемеровчане могут сдать нормативы ГТО, приняв участие в голосовании на выборах президента РФ.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для разных категорий граждан предусмотрены различные нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Они включают в себя множество видов спорта, от скандинавской ходьбы до поднятия гирь.

Так, в школе № 24 золотой знак ГТО был вручен кемеровчанину Андрею Бугаенко, директору школы олимпийского резерва № 3. Сегодня значки ГТО имеют более 15 000 кемеровчан, среди них 3 000 — обладатели золотых знаков ГТО.

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