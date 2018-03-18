На выборах в областном центре можно сдать нормы ГТО
Специалисты Центра тестирования ГТО работают на 11 избирательных участках.
Специалисты Центра тестирования ГТО работают на 11 избирательных участках.
Кемеровчане могут сдать нормативы ГТО, приняв участие в голосовании на выборах президента РФ.
Как сообщает
Так, в школе № 24 золотой знак ГТО был вручен кемеровчанину Андрею Бугаенко, директору школы олимпийского резерва № 3. Сегодня значки ГТО имеют более 15 000 кемеровчан, среди них 3 000 — обладатели золотых знаков ГТО.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.