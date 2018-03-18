Умер журналист Павел Михалев

Михалев скончался после тяжелой болезни. «Комсомольская правда» уточняет, что это случилось в больнице, куда он попал после падения от головокружения.

Павел Михалев более 30 лет проработал в «Комсомольской правде», был собственным корреспондентом газеты в Каире и Лондоне. После этого почти 20 лет он возглавлял международную службу агентства ТАСС и курировал ее спортивную редакцию.