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10:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер журналист Павел Михалев

Журналист-международник Павел Михалев умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Михалев скончался после тяжелой болезни. «Комсомольская правда» уточняет, что это случилось в больнице, куда он попал после падения от головокружения.

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Павел Михалев более 30 лет проработал в «Комсомольской правде», был собственным корреспондентом газеты в Каире и Лондоне. После этого почти 20 лет он возглавлял международную службу агентства ТАСС и курировал ее спортивную редакцию.

Помимо журналистики Михалев активно занимался спортом, в частности баскетболом. В 34 года его избрали президентом Федерации баскетбола СССР. При его руководстве национальная сборная победила на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

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