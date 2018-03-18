Красноярцы организовали народное голосование за строительство школы

«Это уникальный прецедент, когда голосование организовано жителями, а не чиновниками. Не знаю других таких случаев по России. Народ активно голосует, школа всем нужна», — комментирует Александр Глисков, депутат Заксобрания края.

Напомним, что в планах у местных чиновников построить школу в мкр. Солнечный в ближайшие два года. О том, что в трёх районах города (в том числе в Солнечном) уже приступили к строительству новых школ на 1280 мест говорил мэр города Сергей Ерёмин, отчитываясь перед горсоветом за работу в прошлом году.