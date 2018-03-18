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13:38 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцы организовали народное голосование за строительство школы

Новая школа нужна жителям мкрн Солнечный.

Источник: Reuters

В Красноярске на одном из избирательных участках в мкрн Солнечный жители организовали народное голосование — они хотят видеть в третьем микрорайоне новую школу.

«Это уникальный прецедент, когда голосование организовано жителями, а не чиновниками. Не знаю других таких случаев по России. Народ активно голосует, школа всем нужна», — комментирует Александр Глисков, депутат Заксобрания края.

По итогам голосования жители планируют произвести подсчёт голосов и направить протокол с итогами избранному президенту.

Напомним, что в планах у местных чиновников построить школу в мкр. Солнечный в ближайшие два года. О том, что в трёх районах города (в том числе в Солнечном) уже приступили к строительству новых школ на 1280 мест говорил мэр города Сергей Ерёмин, отчитываясь перед горсоветом за работу в прошлом году.

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