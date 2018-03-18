Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
В американском городе
В американском городе
После ссоры с родителями, которая произошла в округе Мобил (штат Алабама), подросток без спроса забрал ключи от машины и уехал. Он пересек штат, добрался до соседнего и остановился на автозаправке в
Сотрудники полиции были поражены тем, что мальчик уехал так далеко и при этом ухитрился не разбить автомобиль. «Очень впечатлен, что он в 12 лет сумел доехать сюда из Мобила. Это,
Стражи порядка выразили надежду, что родители накажут ребенка за проступок. Повлечет ли поездка проблемы с законом, неизвестно.
В 2017 году сообщалось, что в Австралии полиция арестовала 12-летнего мальчика, решившего в одиночку пересечь весь континент на автомобиле. Он успел проехать почти 1,3 тысячи километров.
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