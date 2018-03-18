Мальчик угнал машину и проехал 120 километров

После ссоры с родителями, которая произошла в округе Мобил (штат Алабама), подросток без спроса забрал ключи от машины и уехал. Он пересек штат, добрался до соседнего и остановился на автозаправке в Нью-Огасте, чтобы пополнить опустевший бензобак.

Сотрудники полиции были поражены тем, что мальчик уехал так далеко и при этом ухитрился не разбить автомобиль. «Очень впечатлен, что он в 12 лет сумел доехать сюда из Мобила. Это, по-моему, полтора часа на машине», — отметил шериф округа Перри Митч Ноубелз (Mitch Nobels).

Стражи порядка выразили надежду, что родители накажут ребенка за проступок. Повлечет ли поездка проблемы с законом, неизвестно.