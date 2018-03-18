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10:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Мальчик угнал машину и проехал 120 километров

В американском городе Нью-Огаста (штат Миссисипи) задержали 12-летнего мальчика, который угнал автомобиль матери и проехал 120 километров. Об этом сообщает WWLP.

После ссоры с родителями, которая произошла в округе Мобил (штат Алабама), подросток без спроса забрал ключи от машины и уехал. Он пересек штат, добрался до соседнего и остановился на автозаправке в Нью-Огасте, чтобы пополнить опустевший бензобак.

Сотрудники полиции были поражены тем, что мальчик уехал так далеко и при этом ухитрился не разбить автомобиль. «Очень впечатлен, что он в 12 лет сумел доехать сюда из Мобила. Это, по-моему, полтора часа на машине», — отметил шериф округа Перри Митч Ноубелз (Mitch Nobels).

Стражи порядка выразили надежду, что родители накажут ребенка за проступок. Повлечет ли поездка проблемы с законом, неизвестно.

В 2017 году сообщалось, что в Австралии полиция арестовала 12-летнего мальчика, решившего в одиночку пересечь весь континент на автомобиле. Он успел проехать почти 1,3 тысячи километров.

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