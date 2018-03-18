В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в «01», но не знавшего свой адрес

Тревожный звонок поступил на номер 01 15 марта около 17:00. Ребенок сообщил, что в квартире, где он находится, загорелась кровать. Однако он не смог назвать свой адрес.

«Диспетчер пыталась успокоить мальчика, подсказать ему, как следует действовать. Покинуть квартиру он не мог, дверь была заперта снаружи, да и силы покидали наглотавшегося едкого дыма ребенка. Он сказал лишь, что уже не может встать, постепенно голос стал затихать, слышны были кашель, а позже и хрипы малыша», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на помощь спасателям пришли сотрудники МВД, которые определили два примерных адреса места жительства ребенка. Они оказались в разных концах города: в Выборгском и Московском районах.

«Тогда и направились колесить по указанным районам в поисках возможного возгорания семь пожарно-спасательных расчетов, включая автолестницу и газодымозащитную службу. Спасатели пристально вглядывались в многотысячные окна бесконечных многоэтажек двух спальных районов. Вдруг кто-то из боевого расчета 21-й пожарно-спасательной части заметил дым, выходивший из окна квартиры на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Есенина», — рассказали в МЧС.

В это же время дым из квартиры, где находился ребенок, почувствовали соседи, которые также вызвали спасателей. Они потушили огонь в квартире. За минуту до появления спасателей мать ребенка вернулась домой и нашла уже потерявшего сознание сына.