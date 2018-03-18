Конькобежка Ольга Фаткулина заявила о перерыве в спортивной карьере

Источник: РИА "Новости"

Южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина на финальном этапе Кубка мира в Минске заявила о том, что готова сделать перерыв в спортивной карьере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сейчас готова взять перерыв в карьере, потом, может быть, вернуться. Может быть, мне нужны советчики, которые скажут: Оль, бросай — и я передумаю. Или наоборот позовут работать. Я готова к переменам. После Сочи я понимала, что не добилась, чего хотела, сейчас я пока не хочу дальше продолжать», — цитирует Р-Спорт Ольгу Фаткулину.

Напомним, Международный олимпийский комитет в ноябре 2017 года пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх серебряную медалистку ОИ в Сочи на дистанции 500 метров Ольгу Фаткулину и аннулировал ее результаты с ОИ-2014. МОК признал Фаткулину виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи.