Конькобежка Ольга Фаткулина заявила о перерыве в спортивной карьере
Спортсменка не исключила, что через некоторое время продолжит карьеру.
Спортсменка не исключила, что через некоторое время продолжит карьеру.
Южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина на финальном этапе Кубка мира в Минске заявила о том, что готова сделать перерыв в спортивной карьере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сейчас готова взять перерыв в карьере, потом, может быть, вернуться. Может быть, мне нужны советчики, которые скажут: Оль, бросай — и я передумаю. Или наоборот позовут работать. Я готова к переменам. После Сочи я понимала, что не добилась, чего хотела, сейчас я пока не хочу дальше продолжать», — цитирует
Напомним, Международный олимпийский комитет в ноябре 2017 года пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх серебряную медалистку ОИ в Сочи на дистанции 500 метров Ольгу Фаткулину и аннулировал ее результаты с ОИ-2014. МОК признал Фаткулину виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи.
При этом 1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал 28 российских спортсменов, заподозренных в нарушении антидопинговых правил. Реабилитированной Ольге Фаткулиной вернули ее серебряную медаль, завоеванную на 500-метровке в Сочи. Позже CAS признал законным отказ Комиссии МОК не пускать оправданных российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.