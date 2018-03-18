Шоколадку за полмиллиона рублей показали простым людям

Изделие португальского шоколатье Даниэла Гомеса (Daniel Gomes) входит в ограниченную серию, состоящую из тысячи шоколадных конфет. Оно покрыто съедобным золотом, а начинка изготовлена из шафрановых нитей, белых трюфелей, ванили с Мадагаскара и сусального золота. Его стоимость составляет 7728 евро (547 тысяч рублей).

По утверждению Гомеса, Книга рекордов Гиннесса уже признала его шоколадку самой дорогой в мире. На ярмарке в Обидуше ее охраняли двое мужчин в униформе.