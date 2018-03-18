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10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Шоколадку за полмиллиона рублей показали простым людям

На ярмарке в португальском городе Обидуш продемонстрировали самую дорогую шоколадку. Об этом сообщает Reuters.

Изделие португальского шоколатье Даниэла Гомеса (Daniel Gomes) входит в ограниченную серию, состоящую из тысячи шоколадных конфет. Оно покрыто съедобным золотом, а начинка изготовлена из шафрановых нитей, белых трюфелей, ванили с Мадагаскара и сусального золота. Его стоимость составляет 7728 евро (547 тысяч рублей).

По утверждению Гомеса, Книга рекордов Гиннесса уже признала его шоколадку самой дорогой в мире. На ярмарке в Обидуше ее охраняли двое мужчин в униформе.

В феврале сообщалось, что посетители выставки BRIDE Dubai 2018 в Дубае (ОАЭ) съели торт в виде невесты, который испекла дизайнер Дебби Вингхэм. Его стоимость составляла более миллиона долларов.

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