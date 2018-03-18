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10:53 (мск), источник: РИА Новости

Модный дом Versace отказался использовать натуральный мех

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава всемирно известного итальянского дома моды Versace Донателла Версаче в интервью журналу «1843» объявила об отказе от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров.

«Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно», — сказала Версаче.

Ранее бренды Michael Kors и Jimmy Choo объявили об аналогичном решении. Они пополнили список модных домов, отказавшихся от меха, куда уже входят Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.

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