Модный дом Versace отказался использовать натуральный мех
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава всемирно известного итальянского дома моды Versace Донателла Версаче в интервью журналу «1843» объявила об отказе от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.