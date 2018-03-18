Беларусь заняла восьмое место по итогам Паралимпиады в Пхенчхане

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Сегодня состоится закрытие Паралимпийских игр 2018, по итогам которых белорусская сборная заняла восьмую строчку в общем медальном зачете.

Паралимпиада проходила в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Спортсмены всех стран-участниц задействованы в параде, также состоится эстафета передачи Паралимпиады Пекину, после чего паралимпийский огонь будет погашен. Выступление белорусских атлетов на Играх в Пхенчхане оценили как очень удачное.

Медали.

Белорусские спортивные чиновники, отправляя сборную паралимпийцев в Пхенчхан, рассчитывали на пять медалей: такое количество наград позволило бы считать выступление спортсменов успешным. Однако атлеты превзошли все ожидания и завоевали 12 наград: по четыре золота, серебра и бронзы. Этот результат можно назвать ошеломляющим, особенно с учетом того, что на Паралимпиаде Беларусь представляли 15 белорусских спортсменов в двух видах спорта: лыжном и биатлоне.

Чаще других белорусов на паралимпийский пьедестал в Пхенчхане поднимались лыжники Светлана Сахоненко и Юрий Голуб. Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой: 12 марта она выиграла лыжную гонку на 15 километров свободным стилем, 14 марта — спринт на дистанции в 1,5 километра свободным стилем, 17 марта завоевала золотую медаль в лыжной гонке на 7,5 километра классическим стилем. Также спортсменка завоевала бронзу в биатлонной спринтерской гонке на 6 километров.

Юрий Голуб принес в копилку сборной Беларуси на Паралмипиаде в Пхенчхане четыре медали. Он стал первым в биатлонной гонке на 12,5 километра 13 марта, 10 марта завоевал серебро в биатлонном спринте на 7,5 километра, 12 марта выиграл серебряную медаль в лыжной гонке на 20 километров, а 17 марта добыл бронзу в лыжной гонке на 10 километров классическим стилем.

Ярким событием стала и бронзовая медаль белорусской спортсменки Лидии Графеевой в биатлоне на дистанции 12,5 километра для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Последний день Паралимпиады не принес команде Беларуси медалей: в гонке 4 по 2,5 километра белорусы финишировали четвертыми, а в смешанной эстафете — пятыми.

Всего на Паралимпиаде в Пхенчхане разыграли 80 комплектов медалей в шести видах спорта. За них боролись около 700 спортсменов из 48 паралимпийских команд.

Итоги Пхенчхана.

По общим оценкам, выступление паралимпийской сборной Беларуси на Играх в Пхенчхане стало очень удачным. В общем медальном зачете страна заняла восьмое место. За спортсменов болела вся страна, каждая победа воспринималась белорусами как огромное достижение и вызывала гордость. Все были приятно удивлены успехами белорусских атлетов на Паралмипиаде после не самого успешного выступления сборной на Олимпиаде 2018.

Отметил успех белорусских паралимпийцев президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства заявил, что спортсмены совершили настоящий подвиг на Паралимпийских играх. По его мнению, такой выдержки и мужества, как у паралимпийцев, не хватает белорусским спортсменам.

«Они не плачутся, что им за тридцать или под сорок. Они берут винтовку и стреляют, берут палки в руки и выигрывают. Молодцы! Просто потрясающая команда, которая просто неожиданно для меня так прекрасно выступает. Я просто влюбился в этих людей. Это же мужественные люди! Как они борются! Если бы наши спортсмены “без ограничений” так выступали, у нас бы по 30−40 медалей было», — отметил президент.

Председатель Паралимпийского комитета Беларуси Юрий Шепель также отметил успехи сборной на Играх в Пхенчхане. По его мнению, победы Светланы Сахоненко и Юрия Голуба вызывают огромное уважение.

Закрытие Паралимпиады.

Закрытие Паралимпийских игр в Пхенчхане состоится 18 марта. Церемония закрытия будет продолжаться два часа.

Зрителей ожидает грандиозная шоу-программа, подготовленная организаторами. В ней будут представлены элементы корейского народного творчества, а также лазерное шоу.